Fırtınanın etkili olduğu Kilis'te çatıdan uçan demirler park halindeki ticari araca saplandı - Son Dakika

Fırtınanın etkili olduğu Kilis'te çatıdan uçan demirler park halindeki ticari araca saplandı

KİLİS - Kilis'te, etkili olan fırtına evlerin iş yerlerinin çatısını uçururken, çatıdan uçan demirler park halindeki ticari araca saplandı.

Kilis ve ilçelerinde aniden etkili olan rüzgar ile fırtına evlerin iş yeraltının çatılarını uçurdu. Çevreyolu üzerinde Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin çatısı uçarak, yolun karşında park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Çatıdan uçan demir ok gibi otomobile saplandı. Kilis genelinde çok sayıda binanın çatısının uçtuğu maddi hasar oluştuğu, ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.