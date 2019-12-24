Fırtınanın habercisi foklar - Son Dakika
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Fırtınanın habercisi foklar

6 saat önce

Antalya Kaleiçi Yat Limanı içerisine giren fok, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Antalya Kaleiçi Yat Limanı içerisine giren fok, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Kentte meydana gelen fırtınadan bir gün önce fokun limana girmesini değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Genelde av dönüşünde karasal alana gelirler. Ama hava kötü olacağını denizdeki sallantıyı sezerek öncesinden algılarlar. Böyle bir durumda korunacakları kıyı kesimlere inerler" dedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapmasının ardından, nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarına Antalya Körfezi'nde oldukça sıkça rastlanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu Kaleiçi Limanı açıklarında rastlanan fokun ardından Pazar günü öğle saatlerinde de Kaleiçi Yat Limanı içerisine kadar giren bir fok, çevredeki vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, suyun üzerinde ilerleyen foku görünce cep telefonlarına sarılarak kayda girdi. Bir süre liman içerisinde dolaşan fok, ardından gözlerden kayboldu.


"Fırtınayı önceden sezerler"


Akdeniz foklarının genelde av dönüşü dinlenmek için kıyıya indiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, liman içerisine kadar giren fokun yüksek ihtimalle bir anne olduğunu ve yavrusunun da liman içerisinde olduğunu kaydetti. Fokların kötü hava şartlarını önceden sezdiğine işaret eden Gökoğlu, "Havanın kötü olacağını denizdeki sallantıyı sezerek öncesinden algılarlar. Böyle bir durumda korunacakları kıyı kesimlere inerler. Fırtına gibi olumsuzluk yoksa genelde avdan döndüklerinde karasal alana çıkıp dinlenmek için gelirler. Bizim sahil kısmımızda birçok fok ailesi bulunuyor" dedi.


Gökoğlu, böyle durumlarda fokların zarar görmemesi için balıkçı ve tur teknelerini dikkatli olmaya davet etti. - ANTALYA

Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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