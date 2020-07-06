Fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı

Uçan çatılar, devrilen ağaçlar, yan yatan üzüm bağları, kapanan yollarla adeta afet yaşayan ilçede fırtınanın izleri silinmeye çalışılıyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına, şiddetli yağmur ve dolu, evlere, bağlara, ağaçlara ve otomobillere zarar verdi. Gün ağarınca fırtınanın verdiği hasar daha net ortaya çıkarken zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Oluşan hortum nedeniyle yan yatan bağlarda üreticiler traktörlerine bağladıkları halatlarla bağlarını kurtarmaya çalıştı.

Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ile birlikte yağmur çok sayıda hasara neden oldu. Uçan çatılar, devrilen ağaçlar ve yan yatan bağlarla adeta afeti yaşayan ilçede gün ağarınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinde bir çatının uçtuğu, bir ağacın devrilerek park halindeki bir otomobile zarar verdiği fırtınada Akkeçili Mahallesi mevkisindeki bağlar büyük zarar gördü. Ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği fırtınada yollar devrilen ağaçlar yüzünden kapandı. Yaklaşık 70 yıllık bir çam ağacı kökünden devrilerek, üreticilerin tarlalarına giden yolu kapattı. Sabah saatlerinde devrilen ağaç ekipler tarafından kesilerek yol açma çalışmasına başlandı. Üreticiler yan yatan bağlarını traktörlere halat bağlayarak, kaldırmaya çalışırken, üreticilerden sigortası olanların tespit yaptırmaları, olmayanların ise Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri istendi.

Yaşadıklarını anlattılar

Üretici Mehmet Çelik, "Saat 19.00-19.30 gibi Kuzey doğu tarafından 15- 20 dakika çok kuvvetli fırtına oluştu, sonra tam ters istikametinden bir fırtına daha oluştu, ilk gelen fırtınada devrilenler güneye doğru devrildi. Ondan kurtaranlar ikinci dalgada kuzeye doğru devrildi. Lokal hortum oldu. O arada beşer onar dakika dolu da attı. Tam bir doğal afet." diyerek yaşananları özetledi.

Üretici Uğur Çelik de, "Tarladan geliyordum bir anda geldi, yere yattım bağın direğine yapıştım, ayaklarımı kaldırıyor, yere vuruyor, bir anda baktım bağ dümdüz oldu, anlık böyle saniye sürmedi fırtına dolu karışık geldi" şeklinde konuştu.

Zarar tespit çalışmaları başladı

Alaşehir'de yaşanan fırtına felaketinden sonra hasar tespit çalışmaları da başladı. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ekipleriyle birlikte zarar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle Akkeçili Mahallesi ve Kemaliye mahalleri başta olmak üzere yaklaşık bin dekar alanın fırtına, yağmur ve doludan olumsuz etkilendiği tespit edildi. Bağlarda ve meyvelerde zararın yüzde yüzlere ulaştığı bölgede üreticiler devletten destek bekliyorlar.

Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Dündar Yalçın, "Alaşehir ilçemizin Akkeçili ve Kemaliye mahalleleri merkez olmak üzere önce aşırı bir rüzgar arkasından iri taneli yağmur ve kısmen dolu ile birlikte bölgemizde hortum oluştu. Bu hortum nedeniyle özellikle Akkeçili ve Kemaliye mahallesi bölgelerinde bağlarımız büyük oranda yatmış, direkler kırılmış, ciddi bir zarar oluşturmuştur. Gözlemlediğimiz sonuçlara göre bu rakam 1000 dekar seviyelerinde. Buralardan üreticilerimizin hiçbir şekilde hasat elde etmeleri mümkün değil. Bazı üreticilerimizin sigortası mevcut, maalesef olmayan üreticilerimiz de var. Zarar çok büyük. Değişik yönlerden gelen rüzgar hortuma dönüştü yaklaşık 20- 25 dakika süren bu doğal afet sonucunda yağmurla birlikte bir saatlik süreçte bütün alanlarımız büyük zarar gördü. En büyük sırada Akkeçili ve Kemaliye mahallerinde görülmüştür. Diğer bölgelerimizde kısmi zararlar mevcuttur. Burada TARSİM'in önemi bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Sigorta yaptıran üreticilerimiz en azından bir nebze de olsa rahatlayacaktır. Bağlarımızın tekrar verimli hale gelmesi mümkün değildir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak gerekli hasar tespit çalışması yapıyoruz. İlgili kurumlara bildireceğiz ve dikkate alınacağına inanıyoruz." dedi.

Üretici Hasan Karaaslan ise şunları söyledi:

"Devletten yardım ediyoruz istiyoruz. Sonuçta bir fırtına, yapacak bir şeyimiz yok, 20 dönüm bağım zarar gördü."