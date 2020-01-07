Fırtınanın kayalıklara savurduğu caretta sahile vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırtınanın kayalıklara savurduğu caretta sahile vurdu - Son Dakika

Fırtınanın kayalıklara savurduğu caretta sahile vurdu

6 saat önce

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası caretta caretta, ölü olarak Antalya'da kıyıya vurdu.

Fırtınanın kayalıklara savurduğu caretta sahile vurdu, System.String[]

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası caretta caretta, ölü olarak Antalya'da kıyıya vurdu.


Antalya'nın Alanya ilçesinde İncekum plajında bir caretta caretta kıyıya vurdu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve korunan türler arasında gösterilen caretta carettanın ölü olarak kıyıya vurması vatandaşları da üzdü. Caretta carettanın canlı olduğunu düşünerek heyecanla izlemeye gelen vatandaşlar büyük bir şaşkınlık ve üzüntü duydu. Dalgaların caretta carettayı savurmasıyla hareketsiz kalan bedenini gören vatandaşlar öldüğünü anladı. Caretta carettanın, dev dalgaların bedenini kayalıklara çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor. - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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