Fırtınanın kökünden söktüğü ağaçlar mezarlara zarar verdi - Son Dakika
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Fırtınanın kökünden söktüğü ağaçlar mezarlara zarar verdi

25.02.2022 16:27

Fırtınanın kökünden söktüğü ağaçlar mezarlara zarar verdiHATAY Hatay'ın Erzin ilçesinde fırtınanın devirdiği ağaçlar mezarlara zarar verdi.

Fırtınanın kökünden söktüğü ağaçlar mezarlara zarar verdi

HATAY Hatay'ın Erzin ilçesinde fırtınanın devirdiği ağaçlar mezarlara zarar verdi.

Erzin'de dün saat etkili olan saatteki hızı 60-70 kilometreyi bulan fırtına ağaçları kökünden söktü, bazı mezarlara hasar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki çam ağaçları da mezarların üzerine devrildi.

Ailesinin mezarını ziyarete gelen İlkler Akıl,"Böyle bir afet yakın zamanlarda görülmedi. Ben Dörtyol'da oturuyorum. Buraya anne ve babamın mezarını ziyarete geldim. Çam ağaçlarının devrilmesiyle ailemin mezarları altında kalmış, mezar taşları kırılmış. Hepimize geçmiş olsun. Görevlilerin biran önce bu olumsuzlukları ortadan kaldırması gerekir" dedi.

Karamustafalı Mezarlığında yaklaşık 100'e yakın mezarın hasar gördüğü ve devrilen ağaçlar kalktıktan sonra net sayının belli olacağı belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri devrilen ağaçları motorlu testereyle kesiyor.

Fırtınanın kökünden söktüğü ağaçlar mezarlara zarar verdi
Fırtınanın kökünden söktüğü ağaçlar mezarlara zarar verdi
Fırtınanın kökünden söktüğü ağaçlar mezarlara zarar verdi

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Hisarcık, Fırtına, Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtınanın kökünden söktüğü ağaçlar mezarlara zarar verdi - Son Dakika


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