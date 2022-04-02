Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı - Son Dakika
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Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı

02.04.2022 17:05

Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı Karabük'te etkili olan şiddetli fırtınanın elektrik tellerini koparmasıyla tarlada meydana gelen anız yangınında sera ve kulübe küle dönerken bir evin çatısında maddi hasar oluştu.

Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı

KARABÜK - Karabük'te etkili olan şiddetli fırtınanın elektrik tellerini koparmasıyla tarlada meydana gelen anız yangınında sera ve kulübe küle dönerken bir evin çatısında maddi hasar oluştu.

Olay merkez ilçeye bağlı Kayı Köyü'nde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan fırtına köyde elektrik tellerini kopardı. Kopan telin otlarla temas etmesi ve şiddetli rüzgarında etkisiyle giderek büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine ola yerin Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipler ile Orman İşletmeye ait arazözler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın nedeniyle tarlada bulunan kulübe ve sera küle dönerken, evin çatısında maddi hasar oluşturdu.

Köy sakinlerinden Uğur Karadere, yangının çıktığı yerin babadan kalma arazileri olduğunu belirterek, "Yangına biz geldiğimizde müdahale edilmişti. Gördüğünüz direkten kaynaklanan bir yangın. Her yıl burada telleri değen ağaçları kesip bakım yapıyorlardı. Bu sene zannediyorum ki o bakım yapılmamış. Burada kuş yuvası gibi bir şey oluşmuş. Kış mevsimi sebebiyle buraya gelmemiştik. Kabloların kopmasıyla beraber yangının asıl merkezi buradan. Fırtınada var" dedi.

Karadere, tarla içerisinde bulunan sera ve kulübenin yangında küle döndüğünü, evin çatısında da maddi hasarın oluştuğunu ifade etti.

Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı
Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı
Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, Karabük, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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