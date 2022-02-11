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Fırtınanın tahribatı güz yüzüne çıktı - Son Dakika

Fırtınanın tahribatı güz yüzüne çıktı

11.02.2022 21:29
Fırtınanın tahribatı güz yüzüne çıktı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde fırtınanın da etkisiyle oluşan dalgalar sonrasında sahil kısmında bulunan iş yeri büyük zarar gördü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde fırtınanın da etkisiyle oluşan dalgalar sonrasında sahil kısmında bulunan iş yeri büyük zarar gördü. Tahribatın boyutu fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kastamonu'nun Karadeniz sahil kesiminde etkili olan fırtınanın oluşturduğu tahribat ortaya çıktı. Zaman zaman etkisini arttıran fırtına sebebiyle dev dalgalar sahili dövdü. Karadeniz Sahil Yolunun geçtiği Çatalzeytin ilçesinde sahilde de şiddetli fırtına sebebiyle kaldırımın yarısı koparak denize karıştı. Kaldırımla birlikte alanda bulunan çocuk oyun parkı da denize sürüklendi.

Dalgalar sebebiyle sahilde istinat duvarı çökerken bir iş yeri büyük zarar gördü. Dalgalar nedeniyle bir bölümü çöken iş yerinde büyük hasar oluştu.

İlçede ayrıca sahil kıyısında bulunan Atatürk Anıtı zarar görmemesi için tedbir amaçlı Çatalzeytin Belediyesi ekipleri tarafından yerinden söküldü. Şiddetli fırtına sonrasında oluşan dalgaların oluşturduğu tahribat fırtınanın etkisini yitirmesi sonucu ortaya çıktı.

İlçede ikamet eden emekli öğretmen Ergün Usta, "Çatalzeytin'de sahilde 1987 yılında yapılan istinat duvarının altından oyulması sonucu burada bulunan çocuk oyun parkı yıkıldı. Dalgaların sahili dövmesi nedeniyle kaldırım göçtü. Burada hemen yanı başında bulunan kafe de büyük tehlike atlattı. Burada göçük, kafelerin olduğu alana doğru devam edeceği gibi görünüyor. Dalgalar yükseldikçe buradaki kaldırım ve yol göçtü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından buradaki istinat duvarının ihalesi daha öncesinde yapılmıştı. Fakat sahildeki istinat duvarının yapımının bir kısmı tamamlandı ama bir kısmı bitirilemedi. Müteahhit firma işi tamamlayamadı. İstinat duvarının yapılan kesiminde herhangi bir sorun yok ama yapılmayan yerinde ne yazık ki göçükler oluştu. 1987 yılında yapılan bu istinat duvarı Karadeniz'in azgın dalgalarına artık dayanamayarak göçükler oluştu. Burada bulunan işletme sahiplerini de mağdur ediyor. İnsanlar korkuyor. Biran önce buradaki istinat duvarının da başlanılarak bitirilmesini talep ediyoruz" dedi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/ İHA)

Fırtınanın tahribatı güz yüzüne çıktı

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Çatalzeytin, Kastamonu, Karadeniz, Fırtına, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtınanın tahribatı güz yüzüne çıktı - Son Dakika


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