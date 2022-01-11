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Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi - Son Dakika

Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi

11.01.2022 17:28

Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fırtınadan dolayı yerinden kopan ağaç, 3 aracın üzerine devrilerek hasara neden oldu.

Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fırtınadan dolayı yerinden kopan ağaç, 3 aracın üzerine devrilerek hasara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili fırtına ağacı yerinden kopardı. Ertuğrul Mahallesinde sokak arasında bulunan ağaç şiddetli fırtınada sebebiyle daha fazla dayanamayarak, sokakta park halinde bulunan 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda şans eseri kimsenin olmayışı ve sokaktan kimsenin olmamasıyla faciadan dönülürken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Süleymanpaşa Fen İşleri ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ağaçların üzerine devrildiği araçlara ilişkin tutanak tutarken, Süleymanpaşa Fen İşleri ekipleri de ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Fırtına sebebiyle ağaçların üzerine düştüğü araçların sahiplerinden Hakan Arıcılar, "Park etmiştim buraya hava muhalefetinden dolayı. Rüzgarla beraber ağaç devrildi aracımızın üzerine. O yüzden polisleri bekliyoruz. Tutanak tutacaklar. Bizde aracımızı alacağız. Bende çok hasar yok plakalık ve ön tamponda hasar var. Önceki aracın üstüne düşmüş onda da hasar var. Yeşil aracında üzerine düşmüş onda da hasar var. Toplamda 3 araçta hasar var" dedi.

Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi
Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi
Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi
Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi
Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi
Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi

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Meteoroloji, Tekirdağ, Fırtına, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtınanın uçurduğu ağaçlar araçların üzerine devrildi - Son Dakika


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