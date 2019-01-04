Son Dakika Haberleri: Fırtınanın Uçurduğu Baca Parçası, Aracın Ön Camına Saplandı

Fırtınanın Uçurduğu Baca Parçası, Aracın Ön Camına Saplandı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, fırtına nedeniyle apartmanın çatısından sökülen baca parçası, sokakta park halindeki hafif ticari aracın ön camına düşerek, hasara yol açtı.

Fırtınanın Uçurduğu Baca Parçası, Aracın Ön Camına Saplandı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, fırtına nedeniyle apartmanın çatısından sökülen baca parçası, sokakta park halindeki hafif ticari aracın ön camına düşerek, hasara yol açtı.

Afyonkarahisar'da gece başlayan fırtına, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri uçtu, ağaç dalları kırıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise binanın çatısındaki baca hasar gördü. Fırtınanın yerinden söktüğü baca parçaları, Ambaryolu Caddesi'nde Ahmet Yıldız'a ait park halindeki 03 BD 832 plakalı hafif ticari aracın ön camına düştü. Aracın ön camından içeri giren baca parçası, hasara neden oldu. Olay yerine gelen araç sahibi Ahmet Yıldız ve oğlu Mehmet Yıldız, büyük şaşkınlık yaşadı. Ahmet Yıldız, çatıların bakımsız olduğunu, bu nedenle baca parçalarının uçtuğunu belirterek, zararının karşılanmasını talep etti.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:11 Kaynak: DHA

Sabah, Cumhuriyet Mahallesi, Afyonkarahisar, 3. Sayfa
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