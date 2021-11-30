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Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması - Son Dakika

Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması

30.11.2021 12:45
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması

BURSA'nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtınanın neden olduğu zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtınanın neden olduğu zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Dalgaların cadde ve sokaklara taştığı, ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı ilçede belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan, gece de hızını arttırarak devam eden fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, cadde ve sokaklara taştı, yollar su gölüne döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında çok sayıda kayık battı, birçoğu da zarar gördü. Cankurtaran Caddesi'ndeki 8 katlı sitenin çatısı fırtına nedeniyle uçup yola düştü. Park halindeki 1 otomobil, çatı enkazının altında kaldı.

Bölgede fırtınanın neden olduğu zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Belediye ekipleri ile ev ve iş yeri sahipleri, baskın yaşanan yapılarda temizlik çalışması başlattı. Batan kayıklar ise sahipleri tarafından güçlükle denizden çıkarılıp güvenli alana alındı. Fırtına nedeniyle çatısı uçan binanın bulunduğu Güzelyalı Sitesi'nde görevli Metin Kaya, "Çatı birden aşağı indi. Bir ses duyduk, hemen evden çıkarak aşağıya indik. Baktık çatı yere düşmüş. Akşam belediye ekipleri geldi. Rapor tuttu, incelemelerini yaptı. Çok şükür can kaybımız yok. Bir araçta hasar var. Yan binada da küçük hasar var" dedi.'BU ŞEKİLDE BİR AFET DAHA ÖNCE GÖRMEDİM'Küçükkumla Mahallesi'nde oturan Emrullah Taban, "Bu Allah'tan gelen bir afet. Çok şükür halkımız gereken önlemi aldı. Gece tedirgin yatıyorduk. Bir gürültü duyduk. Komşu sitenin çatısının yola düştüğünü gördük. Geldik, baktık fakat yapacak bir şeyimiz yoktu. Çok büyük bir hasar ve can kaybımız yok. Araçlarımızda küçük maddi hasarlar var. Bir yıldır burada yaşıyorum ama böyle bir afeti yeni görüyorum. Bursa'da da çok büyük afetlerimiz oldu. Bu şekilde bir afet daha önce görmedim" diye konuştu.'BALIKÇI ENSAFI ZOR DURUMDA KALDI'Sabaha kadar iskelede nöbet tuttuklarını belirten balıkçı Ali Akıt ise 3 özel teknenin battığını, çok sayıda teknenin de fırtınadan dolayı zarar gördüğünü belirtti. Balıkçı esnafının zor duruma düştüğünü belirten Akıt, "Dün akşam burada bir doğal afet yaşadık. Gemlik'in sıkıntılarından biri olan limansızlığı da bu şekilde görmüş olduk. Teknelerimizin başına geldik ama doğaya karşı havaya karşı çaresiz kaldık. Tekneler devrildi, batanlar oldu. Bazı barakaların tavanlarından su girdi. Bizi hava çaresiz bıraktı. 3 tane batan özel tekne var. Bakım için kıyıya çekilen teknelerimizin arasında hasar görenler var. Bazı teknelerinde iskeleye vurarak bazı bölgeleri zarar gördü. Bu işten geçimini sağlayan balıkçı arkadaşlar mağdur durumda" ifadelerini kullandı. ORHANELİ'DE YAĞMUR SONRASI GÖKKUŞAĞI

Bu arada Orhaneli ilçesinde yağmur etkili oldu. Yağmurun artından açan güneşle birlikte gökkuşağı oluştu. Vatandaşlar, gökkuşağı manzarasayıla fotoğraf çektirdi.


- Gemlik
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması
Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması

Küçükkumla, Otomobil, Fırtına, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması - Son Dakika


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