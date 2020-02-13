Fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları - Son Dakika
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Fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları

7 saat önce

Sinop'ta fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları kameralara yansıdı.

Fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları, System.String[]

Sinop'ta fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları kameralara yansıdı.


Sinop'ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçı gemisi zor anlar yaşadı. Sinop'un Adabaşı açıkları mevkisinde meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan balıkçı gemisi batmaktan son anda kurtuldu. Liman açıklarına kadar gelebilen gemi dev dalgalar arasında güçlüklü ilerleyebildi. Ayrıca balıkçı gemisi yedeğinin limana sığındığı bildirilirken gemi personelinin rahat bir nefes aldığı öğrenildi. - SİNOP

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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