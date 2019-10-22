Son Dakika Haberleri: Fırtınaya yakalanan balıkçılar neredeyse canından oluyordu
Son Dakika Güncel Fırtınaya yakalanan balıkçılar neredeyse canından oluyordu

Fırtınaya yakalanan balıkçılar neredeyse canından oluyordu

1 saat önce

İskenderun Körfezi'nde şiddetli yağmur ve fırtına balıkçıları canından ediyordu.

Fırtınaya yakalanan balıkçılar neredeyse canından oluyordu, System.String[]

İskenderun Körfezi'nde şiddetli yağmur ve fırtına balıkçıları canından ediyordu.

İskenderun'da yağmurlu havada avlanmaya çıkan 6 Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı bağlı DEGAK-10 dalgıçları tarafından kurtarıldı. İskenderun Körfezi'ne tekne ile balık tutmak için açıldıktan bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalanan balıkçılar Arsuz karaağaç bölgesinde teknelerinin su alması ve yağmur nedeni ile mahsur kaldılar. 6 balıkçının yardımına Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına DEGAK-10 dalgıç timi yetişti ve balıkçılar kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 saat telefonları çekmediği için durumlarını haber veremeyen balıkçılar barınakta bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Ahmet Seher/İHA)

İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
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