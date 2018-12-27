Son Dakika Haberleri: Fırtınaya Yakalanan Oyuncu Mola Verdi

Fırtınaya Yakalanan Oyuncu Mola Verdi

29 dakika önce

74 yaşındaki oyuncu deneyimli oyuncu "Özellikle dizi çekimleri yoğun geçiyor.

Fırtınaya Yakalanan Oyuncu Mola Verdi, System.String[]
74 yaşındaki oyuncu deneyimli oyuncu "Özellikle dizi çekimleri yoğun geçiyor. Bu durum bana çok ağır geliyor. Ben dizi çekimlerine dayanamıyorum. Bu yüzden beş yıldır dizi çekimlerine ve sinema filmlerine ara verdim. Daha çok tiyatroda sahne alıyorum. Tiyatro benim için daha uygun" dedi.

'DALGALARIN CAMA VURMASINI İZLEDİM'

En son geçtiğimiz gün televizyon ekranlarına gelen 'Das Traum Schiff' 'Rüya Gemi' adlı filmde dolandırıcı bir dulu canlandıran tecrübeli oyuncu, filmin çekimleri sırasında yaşadıkları bir sırrı da anlattı: "Dört hafta boyunca gemide kaldım. İnanılmaz güzel dört haftaydı. Saat 10.00'da yatağa uzanır, dalgaların cama vurmasını izlerdim. Bana çok iyi geldi. Fırtınaya da yakalandığımız oldu. Hatta bir keresinde restoranın camı bile kırıldı".
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:20 

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