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Fırtınayla uçan apartman çatısı misafirhaneye çarptı - Son Dakika

Fırtınayla uçan apartman çatısı misafirhaneye çarptı

01.12.2021 10:18

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir apartmanın çatısı şiddetli fırtına sebebiyle uçarak üniversite öğrencilerinin kaldığı misafirhaneye çarptı. Öğrencilerin panik anları kameraya saniye saniye yansıdı.

İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda apartmanın çatısı uçtu, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Türkeli Limanı'nda fırtına nedeniyle iki balıkçı teknesi alabora olurken, Gemiyanı Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan kopan çatı, yan binadaki evin içerisine girdi. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

MİSAFİRHANEDE KALAN 39 KIZ ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısının uçarak, üniversite öğrencilerinin kaldığı misafirhaneye çarpmasından dolayı öğrencilerin can sağlığının korunması amacıyla kaymakamlık tarafından alınan kararla misafirhanede kalan 39 kız öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okuluna tahliye edildi.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

O anları yaşayan öğrencilerden Gamze Batur, "Biz kaldığımız misafirhanenin terasındaydık. Bir anda karşı binanın çatısından cisimler uçtu. Biz de çok korktuk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hepimiz aşağı indik" dedi. Öğrenci Sevgi Özkan, "Kahvaltı yaparken rüzgar başladı, yapraklar uçuşmaya başladı önce. Daha sonra karşımızda bulunan binanın çatısı bizim camımıza doğru geldi ve sonra kızlarla birlikte bağırmaya başladık. Görevliler de bizi alt kata indirdi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Her şey aniden gerçekleşti" diye konuştu.

Fırtınayla uçan apartman çatısı misafirhaneye çarptı

Üniversite, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fırtınayla uçan apartman çatısı misafirhaneye çarptı - Son Dakika


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