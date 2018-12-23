Son Dakika Haberleri: Fıs Anatolian Cup Sona Erdi

Fıs Anatolian Cup Sona Erdi

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Anatolian Cup müsabakaları Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde son buldu.

Fıs Anatolian Cup Sona Erdi, System.String[]


Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Anatolian Cup müsabakaları Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde son buldu. 20 Aralık'ta başlayan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ermenistan, Arnavutluk, Kosova ve Fas olmak üzere 6 ülke katıldı. Toplam 43 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda erkeklerde birinciliği Hırvatistan'dan William Vukelic elde ederken, kadınlarda birinci Türkiye'dan Sıla Kara oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu  Başkanı Ali Oto başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Anatolian Cup yarışmaları sorunsuz tamamlandı. Katılımcı tüm ülkelere ve sporculara teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

ERKEKLER

1. William Vukelic (Hırvatistan)

2. Can Bostan (Türkiye)

3. Derin Berkin (Türkiye)

KADINLAR

1. Sıla Kara (Türkiye)

2. Ayşe Durlu (Türkiye)

3. Yael Sadioğlu (Türkiye)

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:32 Kaynak: DHA

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Spor
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