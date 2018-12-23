Fıs Anatolian Cup Sona Erdi
1 saat önce
Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Anatolian Cup müsabakaları Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde son buldu.
Türkiye Kayak Federasyonu
faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Anatolian Cup müsabakaları Erzurum Palandöken Kayak Merkezi
'nde son buldu. 20 Aralık
'ta başlayan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan
, Ermenistan
, Arnavutluk
, Kosova
ve Fas
olmak üzere 6 ülke katıldı. Toplam 43 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda erkeklerde birinciliği Hırvatistan'dan William Vukelic elde ederken, kadınlarda birinci Türkiye'dan Sıla
Kara oldu.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Anatolian Cup yarışmaları sorunsuz tamamlandı. Katılımcı tüm ülkelere ve sporculara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ERKEKLER
1. William Vukelic (Hırvatistan)
2. Can Bostan (Türkiye)
3. Derin Berkin (Türkiye)
KADINLAR
1. Sıla Kara (Türkiye)
2. Ayşe Durlu (Türkiye)
3. Yael Sadioğlu (Türkiye)
- Erzurum
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:32 Kaynak: DHA
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak
Ceylan Ertem, "Türkiye Bir Haftadır Papağını Konuşuyor" Diyen Mazhar Alanson'a Sert Çıktı: Acı mı Yarıştırıyorsun?
Ordu'da Belediye'nin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu