Fıs Çocuk Kupası Uludağ'da Tamamlandı
11 dakika önce
BURSA / DHATürkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Çocuk Kupası müsabakaları Bursa'da sona erdi.
BURSA/ DHA
Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Çocuk Kupası müsabakaları Bursa'da sona erdi.
75 sporcunun katılımı ile Bursa Uludağ Kayak Merkezinde 32'ncisi düzenlenen yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Federasyon Başkanı Ali Oto, Federasyon Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Dumlu, Arif Alaftargil, Federasyon Genel Sekreteri Tevfik Odabaşı, Atakan Araftargil, Erkan Soyak ve FIS Teknik Kurul Üyesi Robertino Ribiç verdi. Katılan tüm sporculara başarılar dileyen Ali Oto, "Katılımı yüksek ve çok keyifli müsabakalar izledik. Bu yıl organizasyonun 32'ncisini gerçekleştirdik ve önümüzdeki yıllarda bu organizasyonu geliştirerek devam ettireceğiz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:52 Kaynak: DHA
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