FIS Genel Sekreteri Sarah Lewis Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu ziyaret etti

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kendisini ziyarette bulunan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Genel Sekreteri Sarah Lewis'i Bodrum'da misafir etti.

Türk misafirperverliğinin en iyi şekilde gösterildiği görüşmelere başkan Ali Oto ile birlikte Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Teknik Delegesi ve FIS Komite Üyesi Necati Kaplan ile Alp Disiplini Teknik Kurul Üyesi, Uluslararası Kayak Federasyonu Teknik Delegesi Yüksel Özkavcı katıldı.

Yapılan görüşmelerde Federasyon Başkanı Ali Oto, Milli takımlarımızın yurt dışı programlarında kısıtlamalardan muaf tutulabilmesi için Uluslararası Kayak Federasyonundan destek talebinde bulundu. FIS Genel Sekreteri Sarah Lewis taleplerin kendilerine iletilmesi durumunda ellerinden gelen desteği vereceklerini iletti.Görüşmelerde Ali Oto, kayaklı koşu branşında olduğu gibi alp disiplini branşında da Balkan ülkelerinin katılımı ile Balkan Kupası organizasyonu düzenlemek istediklerini ifade etti. Yapılacak bu organizasyonla birlikte Balkan ülkeleri arasında alp disiplini kayağın gelişiminin ciddi oranda bir ivme kazanacağını dile getiren Ali Oto, "Düzenlemek istediğimiz Balkan Kupasının Avrupa Kupası gibi Balkan Bölgesinde alp disiplini dalında marka değeri yüksek bir organizasyon olmasını arzuluyoruz. Alp Disiplini Kayak dalında sporcu profili yükselecek,Balkan Ülkeleri daha kısa seyahat ve daha az bütçe ile faaliyetlerini Balkan Bölgesinde sürdürme imkanına sahip olacak" diye konuştu.Başkan Ali Oto'nun teklifine çok sıcak yaklaşan FIS Genel Sekreteri Lewis, önümüzdeki sezon bu uygulamayı başlatabileceklerini ve FIS'in de Alp Disiplini Balkan Kupası organizasyonlarına her türlü desteği verebileceğini söyledi. DÜNYA KUPALARI ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAKSarah Lewis Pandemi sürecinde Dünya Kupalarının alınacak tedbirlerle düzenleneceğini ancak uluslararası yarışmaların kısıtlamalar kapsamında daha çok birbirine yakın ülkelerin katılımı ile sürdürülebileceğini belirtti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Sarah Lewis'in ülkemizi ve kendisini ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sayın Sarah Lewis ile hem ülkemiz hem de bölgemizde kayak sporunun gelişimi ile ilgili çok değerli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin neticelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza inanıyorum. Ülkemize ve halkımıza hayran olan Sarah Lewis'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.

- Ankara