Fıs Kayaklı Koşu Balkan Kupası Başladı
37 dakika önce
Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan, FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nın son ayağı bugün Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.
Türkiye Kayak Federasyonu
faaliyet programında yer alan, FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nın son ayağı bugün Bolu
'nun Gerede
ilçesinde başladı.
Gerede Arkut Kayak Merkezi
'nde organize edilen yarışlara Türkiye'nin yanısıra, Rusya
, Bosna
Hersek, Bulgaristan
, Yunanistan
, Hırvatistan
, Romanya
ve Sırbistan
olmak üzere 8 ülkeden 17 bayan 39 erkek olmak üzere toplam 56 sporcu katılıyor. İlk dereceye girmeye çalışan ülkelerin erkekler ve bayanlarda klasik teknik yarışmaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. İlk gün müsabakalarının ardından Pazar günü yapılacak serbest teknik müsabakaları sonrasında Balkan Kupası sahibini bulacak.
- Geredebolu
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:32 Kaynak: DHA
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