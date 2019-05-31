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FIS'ten Türk kayağına destek

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Başkanı Gian Franco Kasper ile görüştü.

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Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Başkanı Gian Franco Kasper ile görüştü.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, FIS Kongresi için Hırvatistan'da bulunan Oto, FIS Başkanı Kasper ve genel sekreter Sarah Lewis ile bir araya geldi. Dubrovnik kentinde gerçekleşen görüşmede Kasper, Türkiye Kayak Federasyonu başkanlık görevine eski bir sporcunun gelmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Türk kayağı ile ilgili atılacak yeni adımlarla hayata geçirmek istedikleri projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kasper, Türkiye'ye her zaman, projelerinde destek olacaklarını anlattı.
FIS Genel Sekreteri Sarah Lewis ise "Federasyon Başkanı Ali Bey ile yıllardır çalışmaktayız. Kendisinin Türk kayağının başına geçmesi bizi mutlu etti. Türkiye'de kayak sporu yeni bir gelişim devresine girdi. Biz de uluslararası federasyon olarak üzerimize düşen destekleri vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Ali Oto da FIS ile Türkiye Kayak Federasyonunun daha sıkı iş birliği içerisinde olacağını belirterek, Gian Franco Kasper'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:58 Kaynak: AA
Spor
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