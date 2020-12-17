FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda üçüncü gün yarışları tamamlandı

Kadınlar kategorisinde Kazakistanlı sporcular Alexandra Troitskaya birinci, Milena Skubkova ikinci, Karolina Lata ise üçüncü oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum 'da düzenlenen FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nın üçüncü gün yarışları sonuçlandı.

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