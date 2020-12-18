FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu, 2020-2021 faaliyet programında yer alan "FIS Alp Disiplini Anadolu Kupası" bugün yapılan yarışlarla tamamlandı. 9 ülkeden 40 sporcunun 4 gün boyunca kotasıyla mücadelesine sahne olan organizasyonu Türkiye, 5 madalyayla tamamladı.

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