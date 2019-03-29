Fischer: Avrupa'nın Tek Şansı Birlik

"AVRUPALILAR olarak birlik olamazsak, param parça olacağız" diyen 70 yaşındaki Fischer, Avrupa'nın Çin'le ilişkisi, kıtada yatırım eksikliği ve Almanya'nın Avrupa'da neden yalnız kaldığı konularında görüşlerini açıklarken, gelecek nesillere devamlı gelişip büyüyen, sağlam bir ekonomi ve...

"AVRUPALILAR olarak birlik olamazsak, param parça olacağız" diyen 70 yaşındaki Fischer, Avrupa'nın Çin'le ilişkisi, kıtada yatırım eksikliği ve Almanya'nın Avrupa'da neden yalnız kaldığı konularında görüşlerini açıklarken, gelecek nesillere devamlı gelişip büyüyen, sağlam bir ekonomi ve mükemmel bir altyapı bırakmak istediğini söyledi.



"Karşı karşıya bulunduğumuz sıkıntıları aşmak için birlik olup ortak davranamazsak, Avrupalılar olarak lime lime olacağız" diyen Joschka Fischer, Avrupa'nın tek şansının bulunduğunu, bunun da birlikte hareket etmek olduğunu söyledi. Fischer, "Almanya'da yaşananları gördüğümde çok üzülüyorum ve bunlara sebep olanlara da kızıyorum" dedi.



Almanya'nın gerekli jeopolitik yapılanmasının olması gerekenin çok gerisinde seyrettiğini, ülkenin savunma harcamaları artışı konusundaki tartışmaları anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Fischer, şunları söyledi:



'TÜM YÜKÜ ALMANYA OMUZLUYOR'



"Barış gücü olduğumuzu söyleyen bizler, bunun gerçek olmadığını biliyoruz. Zira biz Almanya, başka gücün korumasındayız. Paris'te, büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Avrupa, daha ortak bir ihracat kurallarında bile anlaşamıyorsa, ortak savunma konusunu tartışmaya bile gerek yok. Çin, ihracat gelirlerini aya uçmak için kullanırken, bizler bu tür gelirlerimizi yastık altına koyuyoruz. Bu çok akıllıca bir tutum değil. Yatırımlar, bütçenin açık vermemesinden çok daha hayati bir öneme sahip olmalı. Dengeli bütçe, size ne rakiplerinizi kontrol etme imkanı verir, ne de Avrupa'yı ilerletir. Avrupa'nın en güçlü ekonomisine sahip Almanya, Avrupa'yı finanse etmede yalnız değil, fakat kendisinin yanına başkalarını da almanın yollarını bizzat kendisi tıkıyor. Böylece tüm yükü omuzlamak mecburiyetiyle karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Siemens ve Alstom'un demiryolu teknolojisinde birleşmesini yasaklamasına kim mantıklı bir izahta bulunabilir? Almanya'da uyuşmuş ayak prensibi yaşanıyor. Bu politikalardan zaman kaybetmeden geri dönülmesi gerekir."

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