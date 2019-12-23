Fişe takılı unutulan çay ocağı iş yerini küle çevirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fişe takılı unutulan çay ocağı iş yerini küle çevirdi - Son Dakika

Fişe takılı unutulan çay ocağı iş yerini küle çevirdi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fişe takılı unutulan çay ocağı, iş yerini küle çevirdi.

Fişe takılı unutulan çay ocağı iş yerini küle çevirdi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fişe takılı unutulan çay ocağı, iş yerini küle çevirdi.


Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir organizasyon firmasına ait iş yerinde takılı unutulan çay ocağı, alev aldı. İş yerinin güvenlik alarmının ötmesi üzerine çevredeki vatandaşalar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen iş yeri sahibi de dükkanından duman çıktığını görünce ne yapacağını şaşırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen alevler, mahalle sakinlerine de derin bir nefes aldırdı.


İş yeri kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
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