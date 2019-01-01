Son Dakika Haberleri: Fişek Pahalıya Patladı

Fişek Pahalıya Patladı

1 saat önce

Denizli'de 2019'un ilk saniyelerinde izinsiz havai fişek patlatan şahsa polis ekipleri tarafından ceza kesildi.

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Denizli'de 2019'un ilk saniyelerinde izinsiz havai fişek patlatan şahsa polis ekipleri tarafından ceza kesildi. Havai fişeği caddenin ortasında patlatan şahıs, "Yeni yıla ceza ödeyerek giriyoruz, mutlu yıllar" dedi.

Denizli'de yılbaşı gecesinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Trafik ve eğlence mekanları başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde denetimlerini artıran polis ekipleri, izinsiz havai fişek patlatılmasına da müsaade etmedi. Yılbaşının ilk saniyelerinde yeni yılı kutlamak için Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde bulunan Kınıklı Şehitler Polis Merkezi Amirliği'ni 100 metre yakında havai fişek patlatan Özkan Ö., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak cezai işlem uygulandı. 320 TL para cezası kesilen Özkan Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Havai fişeği yeni yılı kutlamak için attığını belirten Özkan Ö., "Yazıktır bize bu ceza yiyoruz bir de. Bütün dünya kutluyor, fişek atıyor, bizim burada yasak. Ne kadar ceza kesildiğini de bilmiyorum" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Denizli, Polis, 3. Sayfa
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