Fişekhane 170 yıl sonra kültür ve sanat merkezi olarak açıldı - Son Dakika

İstanbul'da kültür ve sanat alanında faaliyet gösterecek olan Fabrika-i Hümayun Fişekhane'nin yapılan restorasyonla hizmete açılacağı duyuruldu. Osmanlı'nın en önemli endüstri miraslarından birisi olarak kabul edilen Fabrika-i Hümayun, 170 yılı aşkın bir süre kamunun kullanımına kapalı kaldıktan sonra, restorasyon çalışmasıyla yeniden şehre kazandırıldığı belirtildi.

Yeni nesil yaşam merkezi anlayışı çerçevesinde tasarlanan Fişekhane, gelecekteki 'iyi yaşam' algısına da yön vermeyi hedefliyor. Multidisipliner bir kültür programı çerçevesinde şekillenen Fişekhane'nin, sakinleri ve iş paydaşlarıyla etkileşim içerisinde kültürel faaliyetler, gösterimler, konserler, görsel ve işitsel performanslar, yemek festivalleri, kreatif toplantılar ve benzer etkinliklerin geliştirilebileceği bir mekan olarak tasarlandığı kaydedildi. Yaratıcı endüstrilerin gelişimine, kültürel paylaşımlarla yenilikçi üretimlere katkı sağlamayı hedefleyen Fişekhane'de, organik lezzetlerin yer aldığı pazar yerinden imza restoranlara, kafelere, sinemaya, tiyatro, sanat, spor salonu, okul ile açık alanlarında bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanıyor.

"MÜZİK, SANAT, LEZZET DOLU BİR HAZİRAN"

Normalleşme adımlarıyla yeniden hareketlenmeye başlayan şehir hayatı için müzikten sanata yeme-içmeden spora kadar zengin seçenekler sunan Fişekhane'de herkesin kendinden bir şeyler bulabilmesi hedefleniyor. 23 Haziran itibarıyla açık havada swing, jazz, latin müziğin temsilcilerinin performans sergileyeceği buluşma merkezinde, ziyaretçiler 'artizan' tatlardan dünya mutfaklarına kadar geniş bir yelpazedeki lezzetler eşliğinde yazın tadını çıkaracak. Serra Erkoç, Flapper Swing, Uninvited Jazz Band, Ata Marin Band, Manuş-u Ala, Cafe Cubano, Alper Kargın, Silva Quartet, Brothers Trio haziran ve temmuz ayı boyunca performanslarıyla ücretsiz olarak tüm ziyaretçilerle buluşacak. Temmuz itibariyle ise müziğin yanı sıra açık hava sinema gösterimleri ile birbirinden önemli yapımların izleyiciyle buluşacağı bildirildi. Contemporary İstanbul Vakfı'nın ilk ve tek kalıcı sergi alanı Cocoon, sergileriyle kültür-sanat odaklı eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirileceği belirtildi. Yaz boyunca Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen Hareket Eden Anılar sergisi, Fişekhane bünyesinde sabit olarak yer alan sanat alanı Cocoon'da meraklılarını bekliyor.

Kültür ve sanat hayatını hareketlendirmesi hedeflenen Fişekhane'de ayrıca ödüllü şeflerin restoranlarından yeni nesil kahvecilere kadar birçok markanın da yer alacağı bilgilerine yer verildi.

"7'DEN 70'E HERKES İÇİN BİR ŞEY VAR"

Çok amaçlı performans sahneleri ile tiyatro, konser alanı, sinema gibi kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacağı belirtilen Fişekhane'de, en büyüğü 750 kişi kapasiteli çok amaçlı sahnelerin yanı sıra 675 kişilik 6 sinema salonunun bulunduğu bir kültür sanat merkezi yer alıyor. Fişekhane'de aynı zamanda çok yönlü spor merkezleri ve çocuklar için özel olarak tasarlanan alanların da yer aldığı belirtildi. Öte yandan Montesorri eğitimi veren Montessori Intertnational School Fişekhane'de yer alıyor. Bu kapsamda 3-7 yaş arası çocuklara İngilizce ve Türkçe eğitim veriliyor

Şehrin sosyal yaşamına dinamizm katmayı hedefleyen Fişekhane, mağazaları, eğlence ve etkinlik alanlarıyla misafirlerine farklı deneyimler sunmayı amaçlıyor. Günün her saati açık hava imkanı sunan Fişekhane'ye Marmaray ve Avrasya Tüneli üzerinden ulaşımın kolay olduğu da belirtildi.