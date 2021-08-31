Fısıltılar arasında yeşeren öyküler

Ulusal televizyon kanallarının yanı sıra dijital platformlarda yayınlanan projelerin hikaye yazarlığı ile senaristliğini üstlenen Özlem Çadırcı tarafından kaleme alınan kitapta, hemen her mahallede duyulan fısıltılar, bu kez usulca on öykü arasında dolanıyor; dile dökülemeyen duygulardan, çocukluk travmalarının açtığı derin yaralara, ölümün kıyısında gezinen kararlardan, acıyla söylenen sözlere dönüşüp dünyamıza karışıyor.