Fısıltılar Dilek Şenol Orhon

Yaşananların büsbütün kaybolmaması için hatırlamak, anlatmak ve yazmak gerekir. İşte o zaman bir hayalet yazar sızıverir Hale'nin yaşamına, içinde aile sırlarının, aşkın, acının, kimi zaman da sevincin yer aldığı bir yolculuğa çıkarlar birlikte. Geriye sadece fısıltılar kalana dek sürer yolculuk.

Dilek Şenol Orhon, etkileyici, derinlikli anlatımı, yarattığı güçlü karakterlerle Fısıltılar'ı bir ilk roman olmanın ötesine taşıyor, okuru ilgisini hep taze tutacak, keyifli bir okuma şölenine davet ediyor.