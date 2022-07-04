Fiskiyeler otomatik açılınca görevliye saldırmak istediler

Adıyaman'da, park içerisinde oturarak kendi aralarında sohbet eden bir grup, aniden otomatik olarak açılan sulama fiskelerine sinirlenerek park görevlisine saldırmak istedi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Sümer Park içerisinde oturarak kendi aralarında sohbet eden bir grup otomatik olarak açılan sulama fıskiyeleri nedeniyle ıslandı. Duruma tepki gösteren kişiler, park görevlisini bularak neden fiskeleri açtığını sorması üzerine park görevlisi ise sistemin otomatik çalıştığını söyledi. cevap üzerine daha sinirlenen grup, park görevlisine tepki gösterdi. Durumu fark eden vatandaşlar ile bekçiler olaya müdahale etti. Yapılan müdahaleler yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda polis ekipleri bir birinden şikayetçi olmayan şahısları olay yerinden uzaklaştırdı. - ADIYAMAN