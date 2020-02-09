Fıskiyenin ıslattığı çit tellerindeki su dondu, ilginç görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fıskiyenin ıslattığı çit tellerindeki su dondu, ilginç görüntüler oluştu - Son Dakika

Fıskiyenin ıslattığı çit tellerindeki su dondu, ilginç görüntüler oluştu

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düşen havada, refüjde fıskiyenin ıslattığı çit tellerindeki su donunca, ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıktı.

Fıskiyenin ıslattığı çit tellerindeki su dondu, ilginç görüntüler oluştu, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düşen havada, refüjde fıskiyenin ıslattığı çit tellerindeki su donunca, ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıktı.

Kar yağışının nadir görüldüğü Kuzey Ege'de hava sıcaklığı, sabaha doğru eksi 7 dereceye kadar düştü. Refüjdeki çimlerin sulanması için otomatik olarak devreye giren fıskiyelerin ıslattığı refüj kenarında bulunan çit tellerdeki su dondu. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Edremit'te ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Ahmet Küçük, "Hava dünden itibaren soğumaya başladı. Gece de oldukça soğuk geçti. Sabah kalktığımızda buranın buz tuttuğunu gördük. Fıskiyeler açık kalmış. Buradan geçerken fark ettim ve durup fotoğrafını çekmek istedim. Fıskiyeden çıkan sular tellere yapışıp donunca, güzel görüntü oluşturmuş. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" dedi.


- Balıkesir
Balıkesir, Kuzey Ege, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
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