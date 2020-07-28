Fiskobirlik 82 yaşında

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, fındık ve fındık üreticilerinin en büyük kuruluşu olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Bayraktar açıklamasında, " Mustafa Kemal Atatürk'ün,1 Kasım 1937'de TBMM'nin açılışında yapmış olduğu konuşmasında dile getirdiği 'Önümüzdeki yıl içinde, fındık başta olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi de ilgilendiren birlikler kurulmalıdır' sözü üzerine 28 Temmuz 1938 yılında Giresun, Ordu, Trabzon, Keşap ve Bulancak Kooperatiflerinin bir araya gelmesiyle Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin temelleri atılmıştır. Fiskobirlik olarak, o günlerden bugüne, fındık ve fındık üreticilerinin en büyük kuruluşu olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Doğu, Orta ve Batı Karadeniz'de, Artvin'den başlayarak Sakarya'ya kadar tüm bölgede kooperatifleri ve tesisleri ile konuşlanan Birliğimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de Türk Fındığı, üretici ve ortaklarımızın menfaatlerini korumak adına mücadelesini sürdürmektedir. Fiskobirlik ailesi olarak, üreticimizin ve ortaklarımızın hakkına ve alın terine daima sahip çıkmak için, Yönetim ve Personeli ile özverili bir biçimde çalışmalarımıza devam edeceğimizi, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğimizi tüm üreticilerimizle paylaşmak isteriz. Birliğimizin 82. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugünde kuruluşumuzdan bu yana emeği geçen herkesi saygıyla yad eder, bu vesileyle yaklaşan yeni hasat döneminde üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi dilerim" dedi. - GİRESUN