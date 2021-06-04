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FİSKOBİRLİK büyüme hedefini sürdürecek - Son Dakika

FİSKOBİRLİK büyüme hedefini sürdürecek

04.06.2021 12:01

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, her geçen zaman büyüyen, gelişen ve bu anlamda da üreticiye katkı sunan bir kurum pozisyonunda olduklarını belirtti.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, her geçen zaman büyüyen, gelişen ve bu anlamda da üreticiye katkı sunan bir kurum pozisyonunda olduklarını belirtti.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılı ürünü fındık alım sezonunda yine piyasada olacaklarını ve bu yöndeki hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Ürün alımlarında her geçen yıl artış gösterdiklerini, gelecek sezon da aynı politikayı devam ettireceklerini vurgulayan Bayraktar şöyle konuştu:

"Alım hazırlıklarımız başladı. Her yıl birkaç kooperatifimizi özellikle alımla ilgili daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Haziran ayı sonu itibarıyla yeni depo hazırlıkları, yeni alım merkezlerimizi oluşturacağız. Önümüzdeki sezon bu sezona göre daha fazla fındık alma hedefimiz var."

Salgın koşullarına rağmen 2020 yılı ürünü alımlarının beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, "Aldığımız ürünleri entegrede işliyoruz. Yeni ürünler, yeni mamuller, hedef pazarlar ve ihracatlar dolayısıyla beklentilerimiz doğrultusunda geçti diyebilirim." ifadesini kullandı.

"Doğru yürüyüşümüzün sonuçlarını da alıyoruz"

FİSKOBİRLİK'in her geçen yıl hedeflerini yüksek tutarak yol aldığına vurgu yapan Bayraktar şunları kaydetti:

"Her geçen zaman büyüyen, gelişen ve bu anlamda da üreticiye katkı sunan kurum pozisyonundayız. Doğru yürüyüşümüzün sonuçlarını da alıyoruz. Dolayısıyla ticaret hacmini geliştiren, üretici ile bağını kuvvetlendiren, üretici ve Türkiye'ye katkı sunmaya çalışan bir kurum olmaya devam edeceğiz. Geçen yılki verilerimizin üzerine, minimum yüzde 50 koymak gibi bir çaba içerisinde olacağız. Her yıl bu hedefi böyle yineliyoruz."

"Fındık sektöründe FİSKOBİRLİK bir amiral gemi gibi"

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in dünyada marka değerinin Türkiye'den göründüğü gibi olmadığını söyleyerek, "Fındık sektöründe FİSKOBİRLİK bir amiral gemi gibi. Ciddi bir potansiyele sahip. Belki neden çok daha hızlı büyüyemiyoruz? Birtakım finansal kaynaklara ihtiyaç var." dedi.

İhracatla ilgili yeni hedeflerinin bulunduğuna, satış yapılan ülke sayısının artırılacağına işaret eden Bayraktar, "Bunlar belki bir miktar daha büyüyecek. İhracat yaptığımız 25 ülke vardı. Bu yıl bu rakam 10 ülke daha fazla artacak. Dünyada 'e-ticaret' ağıyla ilgili görüşmelerimiz var.

Mutlaka buralarda da olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Fındık üreticisi ile FİSKOBİRLİK arasındaki iş birliğinin gelişimine de önem verdiklerini söyleyen Bayraktar, bu yolda da ciddi mesafe katettiklerine vurgu yaptı.

Lütfi Bayraktar, fındık dışında bölgede üretilen diğer ürünlere yönelik yatırımlarının da olacağını ifade etti.

Bayraktar, bu çalışma ile bölge çiftçisine kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini aktararak şöyle konuştu:

"Güçlü FİSKOBİRLİK olmanın yolu sadece fındık işlemekten geçmiyor. Tabii ki fındık önceliklidir. Fındık bizim esas işimizdir ama tüm Karadeniz sonuçta FİSKOBİRLİK'in ilgi alanındadır. Tüm Karadeniz'de oluşabilecek, tüm ürünlerle ilgili bu bölgede yaşayan üreticilere katkı sunma anlamında bir kooperatif olan Birliğin görevleri arasındadır. Yeni sezonda da bu bölgede üretilen başta fındık olmak üzere ürünlerle ilgili yeni ürünleri portföyümüze katma gibi çabamız olacak."

Bayraktar, yeni iştiraklere yatırım yapacaklarını ve bu yöndeki alt yapı çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

FİSKOBİRLİK büyüme hedefini sürdürecek
FİSKOBİRLİK büyüme hedefini sürdürecek
FİSKOBİRLİK büyüme hedefini sürdürecek
FİSKOBİRLİK büyüme hedefini sürdürecek
FİSKOBİRLİK büyüme hedefini sürdürecek

lütfi bayraktar, Türkiye, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK büyüme hedefini sürdürecek - Son Dakika Ekonomi


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