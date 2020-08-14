FİSKOBİRLİK fındığı piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde alacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Birlik ortağı olan tüm üreticilerin fındığının üye kooperatifler tarafından piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde alınacağını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, faaliyet gösterdikleri her bölgede fındık alımı için hazır olduklarını belirterek, "Kooperatiflerimiz ve birliğimiz bu yöndeki çalışmalarını eksiksiz tamamladı. Şimdi sıra üretici ve ortaklarımızda." ifadelerini kullandı.

Lütfi Bayraktar, Birliğe ortak üreticilerin ürünlerinin üye kooperatifler tarafından, yüzde 50 randıman hesabı usulüne göre hesaplanarak piyasada oluşan fiyatın 50 kuruş üzerinde alınacağını bildirdi.

Geçen günlerde yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tüm fındık üreticilerimizin FİSKOBİRLİK'e ortak olmasını, fındığına ve Birliğine sahip çıkmasını istiyoruz. FİSKOBİRLİK ne kadar güçlü olursa üreticilerimiz de o kadar güçlü olur. Birlik kalkınırsa üreticilerimiz de kalkınır. Tüm üreticilerimizi bunun bilinciyle hareket etmeye, FİSKOBİRLİK'e ortak olmaya ve fındığını vermeye davet ediyoruz."