Son Dakika Haberleri: FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı
Son Dakika Ekonomi Haber

FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı

29 dakika önce

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), bugün itibarıyla 2019 ürünü fındık alım sezonunu açtı.

FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı, System.String[]
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), bugün itibarıyla 2019 ürünü fındık alım sezonunu açtı.
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine, birliğe bağlı 50 kooperatifin tamamında ekiplerin oluşturulduğunu ve ürün kabulüne başladıklarını söyledi.
Peşin ve emanet sistemi üzerinden alım politikası uyguladıklarını belirten Bayraktar, "İsteyen çiftçimiz ürün bedelini hemen alacak, isteyen de daha sonra değerlendirilmek üzere fındıklarını depolarımıza emanet olarak bırakabilecek." dedi.
Bayraktar, piyasada günlük oluşacak fiyatın 25 kuruş üzerindeki rakamdan fındık alacaklarını ifade ederek, kendilerine getirilecek tüm fındığa talip olduklarını aktardı.
Üreticilerden birliğe gereken desteği vermelerini isteyen Bayraktar, "Bu birlik üreticilerimizin. Birlik ayakta durur, güçlü olursa bu durum üreticilerimizin menfaatinedir. O nedenle çiftçilerimizden FİSKOBİRLİK'e gereken desteği vermelerini istiyoruz." diye konuştu.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FİSKOBİRLİK, 25 kuruş fazla fiyatla fındık alımına başladı
Milas'taki orman yangını tarım arazilerine sıçradı TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek 16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:05:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]