FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı
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Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), bugün itibarıyla 2019 ürünü fındık alım sezonunu açtı.
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), bugün itibarıyla 2019 ürünü fındık alım sezonunu açtı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:49
FİSKOBİRLİK, 25 kuruş fazla fiyatla fındık alımına başladı Milas'taki orman yangını tarım arazilerine sıçradı TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek 16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti