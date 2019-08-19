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FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı

11 dakika önce

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), bugün itibarıyla 2019 ürünü fındık alım sezonunu açtı.

FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı, System.String[]
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), bugün itibarıyla 2019 ürünü fındık alım sezonunu açtı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:49 
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