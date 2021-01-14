FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi - Son Dakika

FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi

14.01.2021 15:21
FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi, System.String[]

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, fındık üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, fındık üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan iklim değişikliklerinin fındık için büyük tehlike arz ettiğini belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, soğuk geçmesi beklenen kış aylarında adeta yalancı bahar yaşandığını ifade eden Çakmak, bu durumun fındıkta püs ve olgunlaşmanın daha erken gerçekleşmesine neden olduğunu aktardı.

Çakmak, mart ayı ortalarında gerçekleşen doğum işleminin, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar nedeniyle daha erken seyredebileceğine kaydederek, şöyle devam etti:

"Şayet mart ayında sıcaklıklar mevsim normallerine dönerse fındıkta don riski oldukça yüksek. Bu nedenle üreticilerimiz devlet destekli bitkisel ürün sigortasını kesinlikle yaptırmalılar. Bu şekilde yaşanabilecek olası don tehlikesine karşı üreticilerimiz kendilerini güvence altına alabilirler."

FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından da yaptırılabilen devlet destekli bitkisel ürün sigortası için üreticilere kolaylık sağlandığına dikkati çeken Çakmak, ortaklarına yönelik özel bir fiyatlandırma çalışması yaptıklarını ifade etti.

Yalancı Bahar, Fındık, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" kampanyasına destek verdi Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap
Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti         
16:39
Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti         
16:07
Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi         
13:50
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek         
10:58
Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu         
10:25
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 16:45:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei