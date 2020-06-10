FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü'nde akü yangını - Son Dakika

İhbar üzerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri de gerekli kontrolleri yaparak aküye müdahale etti.

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