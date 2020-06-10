FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü'nde akü yangını - Son Dakika

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Genel Müdürlüğü'nün bilgi işlem odasında yanan akü, personel ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkezdeki Genel Müdürlük binasında yer alan bilgisayar sistemlerinin güç kaynaklarının aküsünden dumanlar yükselmeye başladı.
FİSKOBİRLİK personelince yangın tüpleriyle aküye müdahale edilerek alev alması engellendi.
İhbar üzerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri de gerekli kontrolleri yaparak aküye müdahale etti.