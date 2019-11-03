FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğünün Giresun'dan taşınacağı iddiası

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 1938'de kurulan FİSKOBİRLİK'in, Giresun merkezli faaliyetini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, zaman zaman kamuoyunda, FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile entegre tesisinin taşınacağı yönünde asılsız haberlerin gündeme geldiğini ifade etti.

Bu tür iddiaların FİSKOBİRLİK gibi köklü bir kuruma zarar verme adına çıkarıldığını savunan Karan, yönetim kurulunun böyle bir düşüncesi ya da görüşü bulunmadığını kaydetti.

Karan, 1938'de kurulan FİSKOBİRLİK'in, Giresun merkezli faaliyetini sürdürmeye devam edeceğini aktardı.

Üreticiler ve Giresun kamuoyunun bu tür asılsız ve sadece kurumu yıpratma adına ortaya atılan iddialara kulak vermemesini isteyen Karan, 81 yıldır fındık sektöründe söz sahibi olan FİSKOBİRLİK'in şahısların değil, üreticilerin kendi malı olduğunu kaydetti.

Yönetici ve idarecilerin gelip geçici FİSKOBİRLİK'in kalıcı olduğunu belirten Karan, FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü veya entegre tesisini bir yerlere taşımak değil, fındıkta daha fazla söz sahibi ve çağa ayak uyduran bir kurum olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Karan, şunları kaydetti:

"Bunları yaparken FİSKOBİRLİK'in bir üretici kurumu olduğunun bilinmesini ve siyasiler ile Giresun kamuoyunun kuruma daha fazla sahip çıkarak destek olmasını bekliyoruz. Bunu şahsımız adına değil, FİSKOBİRLİK, üretici ve fındık adına istiyoruz. Ayrıca zamanın yönetici ve idarecileri tarafından kuruma kazandırılan gayrimenkul ve mal varlıklarına kelepir veya hibeymiş gibi yaklaşılmamasını istiyoruz."

Karan, FİSKOBİRLİK'in, bünyesinde yüzlerce kişi istihdam eden, fındık ve mamulleri noktasında dünya markası kurumsal bir yapı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şahsa ait gayrimenkul veya arsa ne kadar değerli ise FİSKOBİRLİK'in gayrimenkulleri ve arazileri de yerine, konumuna göre o kadar değerlidir. Hiç kimse FİSKOBİRLİK'in mal varlıklarını ucuza kapatmanın hesabını yapmasın. Değeri, ederi ve hakkı neyse odur. Birliğe ait arazilere kurumun çıkarlarına aykırı şerh konulması kurumun gelişmesine zarar veriyor ve hızlı kalkınmamızı engelliyor. İdareciler ve yerel yöneticiler artık bu yanlışa 'dur' demeli."

FİSKOBİRLİK olarak yeni entegre fındık işleme tesisi için Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruma tahsis edilen arazide çalışmaların başlayacağını da aktaran Karan, Birliğin en kısa zamanda modern bir fındık işleme tesisine kavuşacağını kaydetti.