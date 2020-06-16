FİSKOBİRLİK, Giresun Fındık Lisanslı Deposu'nu kullanmak istiyor - Son Dakika

FİSKOBİRLİK, Giresun Fındık Lisanslı Deposu'nu kullanmak istiyor

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ardından FİSKOBİRLİK ile de fındık lisanslı deposunun kullanımıyla ortak çalışma içinde olacaklarını söyledi.

FİSKOBİRLİK, Giresun Fındık Lisanslı Deposu'nu kullanmak istiyor, System.String[]

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ardından FİSKOBİRLİK ile de fındık lisanslı deposunun kullanımıyla ortak çalışma içinde olacaklarını söyledi.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun Giresun'da fındık alım merkezlerinden biri olarak GTB bünyesindeki Giresun Fındık Lisanslı Deposu'nu kullandığını belirtti.

FİSKOBİRLİK'ten de gelecek sezon deponun kullanımı konusunda talep geldiğini ifade eden Bölük, "Birlik, yeni mahsul döneminde lisanslı depomuzu kullanmak istiyor. Yöneticileri ile ilk görüşmemizi gerçekleştirdik. Süreç devam ediyor. TMO'nun ardından FİSKOBİRLİK ile de bu yönde ortak çalışma içerisinde olacağız." dedi.

Bölük, lisanslı deponun sadece kurum ve firmaların değil, üreticilerin de kullanımına açık olduğuna dikkati çekerek, deponun doluluk oranının yüzde 70-80 seviyelerine ulaştığını kaydetti.

Deponun kapasitesinin 15 bin ton olduğunu belirten Bölük, borsa olarak ilerleyen süreçte Giresun'un Tirebolu ilçesinde de bir depo yapımını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK, Giresun Fındık Lisanslı Deposu'nu kullanmak istiyor - Son Dakika Ekonomi

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