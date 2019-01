Fiskobirlik ile Üretici Arasındaki Güven Ortamı Gelişiyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in üreticinin öz kuruluşu olduğunu belirterek "Üretici olmadan FİSKOBİRLİK, FİSKOBİRLİK olmadan da üretici düşünülemez." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin yeniden yapılandırma sürecini tamamlamasının ardından her geçen yıl daha iyi hale geldiğini, bunda da çiftçilerin sağladığı katkıların önemli rol oynadığını söyledi.



Kurum ile üreticiler arasındaki güven ortamının son yıllarda yeniden sağlanmaya başlandığına işaret eden Bayraktar, güç birliğinin her geçen yıl daha da kuvvetlendiğini dile getirdi.



Bayraktar, geçmişte yaşanan sıkıntılı günlerde birliğin istenildiği gibi anlatılamadığını kaydederek "Son yıllarda üretici ile olan güven ortamı yeniden sağlanmaya başlandı. Aslında bu bir süreç. Geçmişte FİSKOBİRLİK ile üreticiler arasındaki bağın kopmasına sebep sadece birliğin para ödeyememesi değil. O günlerde aslında FİSKOBİRLİK doğru anlatılamadı." dedi.



Kendilerini doğru anlatmak, birliğin önemini üreticilere sağlıklı aktarmak için yoğun çaba harcadıklarını, bunların sonuçlarının da olumlu yönde alınmaya başlandığını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:



"Son 4-5 yıldan bu yana birlik olarak üreticiden ürün alıp tesislerde işleyerek piyasaya aktarıyoruz. Burada doğru, sağlıklı işler yapıldığını çiftçimiz gördü. Üreticimiz, FİSKOBİRLİK'in olmadığı bir piyasanın nasıl şekillendiğini gözlemledi. Bu kurum üreticinin öz kuruluşu. Üretici olmadan FİSKOBİRLİK, FİSKOBİRLİK olmadan da üretici düşünülemez. Biz de bu süreçte birliği doğru ve sağlıklı şekilde anlatmaya çalıştık. FİSKOBİRLİK ile üretici arasında güven ortamının sağlanması noktasında ciddi yol katettik."



Bayraktar, üreticilerin desteklerini artırmasıyla FİSKOBİRLİK'in piyasada daha etkin rol üstleneceğine dikkati çekerek "Bu anlamda bugüne kadarki süreç iyi geçti. İnşallah daha iyi olacak. Her yıl alımlarımız artıyor. Üreticilerimiz tekrar FİSKOBİRLİK'e yöneldi. Hedefimiz bu bağı daha da güçlendirmek." ifadesini kullandı.

