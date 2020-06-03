FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira - Son Dakika

FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2020 yılında 500 milyon lira ciro hedeflerinin olduğunu söyledi.

FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira, System.String[]

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2020 yılında 500 milyon lira ciro hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, birliğin ayakta kalması için çok büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

Kuruma önemli yatırımlar yaptıklarını ve buna bağlı olarak da büyüdüklerini ifade eden Bayraktar, fındık işleme tesisinde halen 20 ana ve 100 barkodlu ürün üretilerek Türkiye ve dünya pazarında satıldığını aktardı.

Bayraktar, tesisin kapasitesinin 4-5 yılda 3-5 kat artırıldığına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de iyi bir süreç geçirdiklerini kaydetti.

Fındık işleme tesisinde çok ciddi faaliyet içerisinde olduklarına vurgu yapan Bayraktar, satışların geçmişe göre yüzde 20-30 arttığını söyledi.

Bayraktar, fındık kırma fabrikası yatırımlarının da devam ettiğini, son olarak Ordu'nun Fatsa ilçesinde 750 bin dolar maliyetli projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Giresun'un Bulancak ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kendilerine tahsis edilen araziye de tesis yapımı için altyapı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Bayraktar, 2020 yılında 500 milyon lira ciro hedefleri olduğuna işaret ederek, "Eğer üretirsen üreticiye katkın olur. Eğer üreterek büyürsen fındığa, fındıkçıya katkın olur. Eğer üreterek büyürsen FİSKOBİRLİK'i yaşatma şansın olur. Ortak paydamız, FİSKOBİRLİK ve fındık olmalı." dedi.

Coğrafi işaret belgeleriyle Giresun kalite fındık çeşitleri ve fındık ezmesi ürününün koruma altına alındığını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Giresun fındığına sahip çıkıyoruz. Fındık çeşitleri ve fındık ezmesine coğrafi işaret alındı. Giresun kalite olmayan fındığı hiç kimse 'Giresun kalite' adı altında satamayacak. Denetim mekanizması kurduk. Tüm piyasayı denetliyoruz. 50 ticari firma bizden yetki belgesi aldı. Biz aslında Giresun'un değerine sahip çıktık. Giresun'un ürettiği ürünü korumakla mükellefiz."

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'e çeşitli iddialarla zarar verilmek istendiğini, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ederek, "Bu kurum bizimse bu kurumun kurumsal yapısına zarar vermemek lazım. Bütün çaba ve mücadelemiz bu olmalı." dye konuştu.

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor         
22:51
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor         
22:31
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı         
22:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor         
22:22
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti         
21:13
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi         
19:53
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 23:01:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]