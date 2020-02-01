FİSKOBİRLİK'in ivmesi 2020'de daha da artacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK'in ivmesi 2020'de daha da artacak - Son Dakika Ekonomi

FİSKOBİRLİK'in ivmesi 2020'de daha da artacak

6 saat önce

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 2020 yılında ticari kapasitesini artırmayı hedefliyor.

FİSKOBİRLİK'in ivmesi 2020'de daha da artacak, System.String[]

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 2020 yılında ticari kapasitesini artırmayı hedefliyor.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un üreticiden fındık alma, nihai ürün üretme ve pazarda gücünü artırma anlamında yürüyüşlerini güçlendirerek devam ettirdikleri bir yıl olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllara kıyasla geçen yıl ticari hacimlerinin de büyüdüğünü dile getiren Bayraktar, üreticiye kolay ulaşıldığı, alınan ürünlerin daha verimli kullanıldığı bir yıl geçirdiklerini aktardı.

Bayraktar, fındık alımlarının her yıl arttığına işaret ederek, "10 bin tonun üzerinde fındık aldık, ödediğimiz para 150 milyon lirayı geçti. Emanet ve nakit usulü alımlarımız da var ancak ödemede bir problemimiz yok." dedi.

Ödemelere çok dikkat ettiklerini aktaran Bayraktar, "Geçmişin yıkıntılarını toplamak çok kolay olmadı. Üreticiyi, piyasayı endişeye bırakacak hiçbir davranışta bulunmadık. Fındık alıp satmakta, ürün parası ödemekte bir sıkıntımız yok. Bugüne kadar da iyi işler yaptık." diye konuştu.

Bayraktar, bu yıl üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yürüyüş her geçen gün artarak devam ediyor. İnşallah alımlarda 2020 yılıyla ilgili kapasitemizi de artıracağız. 2020 yılı bizim için daha iyi beklentiler olan bir yıl, geçen 5 yıllık süreç de bu beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Piyasada faizlerin düşmesi de bize ciddi anlamda bir hareket alanı kazandırdı."

"Ticari itibarını sürekli artıran bir kurum"

FİSKOBİRLİK'in ticari itibarını sürekli artıran bir kurum olduğunun altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Belki kooperatifçilik anlamında geçmişte yaşadığı birtakım sıkıntılar vardı ancak bu anlamda da güven endeksini artıran bir kurum halinde. Sektör artık fındıkla ilgili bir şey söyleyeceği zaman 'FİSKOBİRLİK acaba ne diyor?' noktasına geldi. Bu durum, olumsuz görüntüden olumluya gidiş olduğunu gösteriyor."

Olumlu gidişatın alımlara da yansıdığını belirten Bayraktar, her yıl daha fazla üreticinin ziyaret ettiği, daha fazla insanın çalışmak istediği bir kurum haline geldiklerini söyledi.

Bayraktar, genel anlamda başladıkları noktaya göre, bugün gayet iyi bir yerde olduklarını belirterek, Türkiye'deki tüm bankaların FİSKOBİRLİK ile çalışmak için sırada olduğunu aktardı.

Fındık piyasasıyla ilgilenen kişilerin zihninde, Birlikle ilgili "Acaba?" sorusunun kaldığını düşünmediğini dile getiren Bayraktar, genel anlamda FİSKOBİRLİK'in ticari ve piyasa itibarının sürekli yükseldiğini piyasadaki tüm aktörlerin ifade ettiğini vurguladı.

Lütfi Bayraktar, şu anda Maliye, SGK, üretici, tüketici ve çalışanına borçlarının bulunmadığını sözlerine ekledi.

lütfi bayraktar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'nde maaşlar önümüzdeki hafta yatacak
Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:26:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FİSKOBİRLİK'in ivmesi 2020'de daha da artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]