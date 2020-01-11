Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Dünyanın birçok ülkesine ürün satıyoruz, hatta talepleri karşılayamıyoruz, üretimimiz eksik." dedi.

Bayraktar, EFİT AŞ'de gerçekleştirilen 2018-2019 dönemi FİSKOBİRLİK Olağan Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, fındıkta müdahale alımı yapabilmenin devlet desteği dışında başka bir imkanı olmadığını söyledi.

Bunun FİSKOBİRLİK'ten beklenilmemesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Şimdi TMO'nun yaptığı gibi 100 bin ton fındık alacaksın, depona koyacaksın, bekleteceksin... Şunu diyebilirsiniz, 'işlet sat'. Öyle bir dünya yok." diye konuştu.

Piyasada fındık fiyatının 14-15 lira bandından başladığını anlatan Bayraktar, "TMO, 17 liradan fındık aldı. Ben aynı zamanda ticari bir kuruluşum. 17 liradan aldığım fındığı işlemem lazım. Ferrero gibi yapmam lazım. Diyelim ki yaptım. Ferrero 15'ten aldı, ben 17'den aldım, yapıyorum. Dünyada kimse, 'Türkiye'de bir birlik var, onun kaşı gözü güzel, ben yine de alayım' demiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırım yaptıklarını belirterek, Giresun kalite fındığın coğrafi işaret tescilini aldıklarını, artık kimsenin FİSKOBİRLİK'e başvurmadan Giresun kalite fındık satışı yapamadığını vurguladı.

Yurt içinin yanı sıra yurt dışına da nihai ürün satışı gerçekleştirdiklerini dile getiren Bayraktar, satış yaptıkları ülkeleri sıraladı.

FİSKOBİRLİK'in tüm zorluklara rağmen yürüyüşünü tamamlayacağının altını çizen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kurum artık yola çıktı. Destek verilirse 3 yılda tamamlar, verilmezse 5 yılda ama bu kurum yolda. Dünyanın birçok ülkesine ürün satıyoruz, hatta talepleri karşılayamıyoruz, üretimimiz eksik. Entegre tesisine uğrarım her geldiğimde, sorarım, 'Bırakın yurt dışını, Türkiye'de ne kadar talep bekliyor?' diye. En az her ay 10 milyon liralık talep bekliyor, üretememişiz."

Genel kurula AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile delegeler katıldı.