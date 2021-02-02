FİSKOBİRLİK salgın döneminde de üretimde hız kesmedi - Son Dakika

FİSKOBİRLİK salgın döneminde de üretimde hız kesmedi

02.02.2021 11:15
FİSKOBİRLİK salgın döneminde de üretimde hız kesmedi, System.String[]

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), şekerli ve çikolatalı ürünlerin üretimine hız kesmeden devam ederek büyümesini sürdürdü.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), şekerli ve çikolatalı ürünlerin üretimine hız kesmeden devam ederek büyümesini sürdürdü.

Birliğe bağlı Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ'de üretilen fındıklı ürünler, ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Çin, Avusturya, Almanya, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Azerbaycan ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 25 ülkede tüketicilerle buluşuyor.

Üretim tesislerinde geçen yıl 110'un üzerinde işçi istihdam eden FİSKOBİRLİK, işçi sayısını 493 kişiye çıkardı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine, 2020 yılının, salgına rağmen ciro, faaliyet ve yatırım anlamında tekrar büyüdükleri bir yıl olduğunu söyledi.

Geçen yıl üretim bölümüne 10 milyon liralık yeni yatırım yaptıklarını aktaran Bayraktar, gelecek aylarda 3-4 milyon liralık soğuk hava deposunu içeren yeni bir yatırım planladıklarını kaydetti.

Bayraktar, geçen yıl Kovid-19 salgını başlangıcında 2-3 vardiya şeklinde yoğun bir çalışma süreci yaşadıklarını ifade ederek, "Satışlarımızda da bir artış oldu, aralık ve ocak ayında biraz hafifler gibi olduk ama bugün itibarıyla hala tesisimiz üç vardiya çalışıyor. Şu anda 493 işçi EFİT AŞ'de istihdam ediliyor." dedi.

Ürettikleri nihai mamulün yurt içinde tüm raflarda yer almasını sağladıktan sonra dünyaya açılmayı en başından beri hedef olarak belirlediklerini dile getiren Bayraktar, satışın aynı zamanda yeni yatırım anlamına geldiğini vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'deki satış ağını tamamladıkların kaydederek, şöyle devam etti:

"Yönümüzü imkanlarımız ölçüsünde yurt dışına çevirmiştik. Bugün itibarıyla 25 ülkeye ihracatımız var. Biz genelde ihracatımızın büyük kısmını Nuga, ezme, çikolata ve krokan gibi ürünlerden oluşturmaya çalışıyoruz. İhracat payımızın içinde kabuklu ve natürel yok denecek kadar az. 3-5 yıl içinde FİSKOBİRLİK markalı ürünler dünyanın büyük bir bölümünde yer alacaktır."

"Alacağımız çok yolumuz var"

Kakaolu fındık ezmesi ürünleri olan Nuga'nın satış bağlamında Türkiye'de ilk üç içerisinde yer aldığına işaret eden Bayraktar, "Yani Nuga markalı nihai ürünlere ağırlık vererek ihracat yapmaya çalışıyoruz. Yeni başladık, bu anlamda alacağımız çok yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, birçok ürün üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Geçen yıl ön plana çıkardığımız bir ürünümüz oldu, şekersiz fındık ezmesi, şu anda raflarda yer alıyor. Diyet anlamında kullanılabilecek, bildiğimiz tarz şeker kullanmadığımız, doğal yöntemlerle tat verdiğimiz bir şekersiz fındık ezmesi ürünümüz raflarda yer aldı." diye konuştu.

Fındıkta fiyatla ilgili her yıl problemlerin yaşandığına değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye fındıkta dünyada tekel, üretimin yüzde 70'ini karşılıyor ancak dünya pazarlarında yerli ve milli bir firmanın nihai bir ürünü yer almıyor. Yer alıyorsa da çok az. Eğer biz üretimde tekel olduğumuz bir üründe dünyada damak tadını yerleştirip, nihai mamul piyasasında payımızı artırabilirsek, ciddi bir satış alanımız oluşursa ve dünyada buna paralel 'Türkiye'nin şu nihai mamulü var, piyasa biliyor ve kullanıyor' diyebilirsek fındıkta problemlerin büyük bir kısmı bertaraf olur. Eğer Türkiye fındıkla ilgili meseleleri çözmek istiyorsa mutlaka ürettiği ürünlerle ilgili dünyada bir nihai ürün markası olmalı ve dünya pazarlarında yer kapmalı."

Lütfi Bayraktar, dünya pazarında söz sahibi olmanın nihai mamul satışından geçtiğini vurgulayarak, "Bu anlamda yola çıkarken biz Ar-Ge birimi kurduk, her yıl yeni ürünler piyasa sunuyoruz. Dünya pazarlarında bu ürünleri satmaya çalışıyoruz, finansal imkanlarımız ölçüsünde gayet de iyi gidiyoruz. Ana hedefimiz, FİSKOBİRLİK markalı nihai mamul ürünlerinin dünya pazarlarında her geçen yıl payına artırmak. Biliyoruz ki bu fındığa da üreticiye de FİSKOBİRLİKE'e de bu ülkedeki sosyal dokuya da çok ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

lütfi bayraktar, İstihdam, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK salgın döneminde de üretimde hız kesmedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Ölümü göze alarak 100 liraya karlı çatıları temizliyorlar
Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu         
11:33
Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı         
11:17
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı         
10:48
Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış         
10:12
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı         
08:52
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 11:59:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FİSKOBİRLİK salgın döneminde de üretimde hız kesmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei