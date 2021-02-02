FİSKOBİRLİK salgın döneminde de üretimde hız kesmedi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), şekerli ve çikolatalı ürünlerin üretimine hız kesmeden devam ederek büyümesini sürdürdü.

Birliğe bağlı Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ'de üretilen fındıklı ürünler, ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Çin, Avusturya, Almanya, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Azerbaycan ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 25 ülkede tüketicilerle buluşuyor.

Üretim tesislerinde geçen yıl 110'un üzerinde işçi istihdam eden FİSKOBİRLİK, işçi sayısını 493 kişiye çıkardı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine, 2020 yılının, salgına rağmen ciro, faaliyet ve yatırım anlamında tekrar büyüdükleri bir yıl olduğunu söyledi.

Geçen yıl üretim bölümüne 10 milyon liralık yeni yatırım yaptıklarını aktaran Bayraktar, gelecek aylarda 3-4 milyon liralık soğuk hava deposunu içeren yeni bir yatırım planladıklarını kaydetti.

Bayraktar, geçen yıl Kovid-19 salgını başlangıcında 2-3 vardiya şeklinde yoğun bir çalışma süreci yaşadıklarını ifade ederek, "Satışlarımızda da bir artış oldu, aralık ve ocak ayında biraz hafifler gibi olduk ama bugün itibarıyla hala tesisimiz üç vardiya çalışıyor. Şu anda 493 işçi EFİT AŞ'de istihdam ediliyor." dedi.

Ürettikleri nihai mamulün yurt içinde tüm raflarda yer almasını sağladıktan sonra dünyaya açılmayı en başından beri hedef olarak belirlediklerini dile getiren Bayraktar, satışın aynı zamanda yeni yatırım anlamına geldiğini vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'deki satış ağını tamamladıkların kaydederek, şöyle devam etti:

"Yönümüzü imkanlarımız ölçüsünde yurt dışına çevirmiştik. Bugün itibarıyla 25 ülkeye ihracatımız var. Biz genelde ihracatımızın büyük kısmını Nuga, ezme, çikolata ve krokan gibi ürünlerden oluşturmaya çalışıyoruz. İhracat payımızın içinde kabuklu ve natürel yok denecek kadar az. 3-5 yıl içinde FİSKOBİRLİK markalı ürünler dünyanın büyük bir bölümünde yer alacaktır."

"Alacağımız çok yolumuz var"

Kakaolu fındık ezmesi ürünleri olan Nuga'nın satış bağlamında Türkiye'de ilk üç içerisinde yer aldığına işaret eden Bayraktar, "Yani Nuga markalı nihai ürünlere ağırlık vererek ihracat yapmaya çalışıyoruz. Yeni başladık, bu anlamda alacağımız çok yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, birçok ürün üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Geçen yıl ön plana çıkardığımız bir ürünümüz oldu, şekersiz fındık ezmesi, şu anda raflarda yer alıyor. Diyet anlamında kullanılabilecek, bildiğimiz tarz şeker kullanmadığımız, doğal yöntemlerle tat verdiğimiz bir şekersiz fındık ezmesi ürünümüz raflarda yer aldı." diye konuştu.

Fındıkta fiyatla ilgili her yıl problemlerin yaşandığına değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye fındıkta dünyada tekel, üretimin yüzde 70'ini karşılıyor ancak dünya pazarlarında yerli ve milli bir firmanın nihai bir ürünü yer almıyor. Yer alıyorsa da çok az. Eğer biz üretimde tekel olduğumuz bir üründe dünyada damak tadını yerleştirip, nihai mamul piyasasında payımızı artırabilirsek, ciddi bir satış alanımız oluşursa ve dünyada buna paralel 'Türkiye'nin şu nihai mamulü var, piyasa biliyor ve kullanıyor' diyebilirsek fındıkta problemlerin büyük bir kısmı bertaraf olur. Eğer Türkiye fındıkla ilgili meseleleri çözmek istiyorsa mutlaka ürettiği ürünlerle ilgili dünyada bir nihai ürün markası olmalı ve dünya pazarlarında yer kapmalı."

Lütfi Bayraktar, dünya pazarında söz sahibi olmanın nihai mamul satışından geçtiğini vurgulayarak, "Bu anlamda yola çıkarken biz Ar-Ge birimi kurduk, her yıl yeni ürünler piyasa sunuyoruz. Dünya pazarlarında bu ürünleri satmaya çalışıyoruz, finansal imkanlarımız ölçüsünde gayet de iyi gidiyoruz. Ana hedefimiz, FİSKOBİRLİK markalı nihai mamul ürünlerinin dünya pazarlarında her geçen yıl payına artırmak. Biliyoruz ki bu fındığa da üreticiye de FİSKOBİRLİKE'e de bu ülkedeki sosyal dokuya da çok ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.