Son Dakika Haberleri: FİSKOBİRLİK serbest piyasanın üzerinde fındık alımlarını sürdürüyor
Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK serbest piyasanın üzerinde fındık alımlarını sürdürüyor

FİSKOBİRLİK serbest piyasanın üzerinde fındık alımlarını sürdürüyor

7 saat önce

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) piyasanın 25 kuruş üzerinde fiyatla fındık alımlarını sürdürüyor.

FİSKOBİRLİK serbest piyasanın üzerinde fındık alımlarını sürdürüyor, System.String[]

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) piyasanın 25 kuruş üzerinde fiyatla fındık alımlarını sürdürüyor. TMO'nun 17 liradan alım yaptığı fındık fiyatı serbest piyasada 17,50'yi görürken FİSKOBİRLİK ise serbest piyasanın 25 kuruş üzerinde alım yapıyor.


Sezon başında alımları peşin ya da emanet sistemi ile piyasanın 25 kuruş üzerinde yapacağını açıklayan FİSKOBİRLİK, serbest piyasada fındık fiyatının TMO fiyatının üzerine çıkmasına rağmen yine de 25 kuruş fazladan fiyat vermeye devam ediyor.


FİSKOBİRLİK'in en yüksek fiyatla alımlarını sürdürdüğünü açıklayan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK hem TMO adına hem de kenedi adına alımlar yapmaktadır. TMO adına, TMO'nun kriterlerine ve fiyatına göre alımlar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra FİSKOBİRLİK kendi adına ise daha önce açıkladığımız gibi serbest piyasanın 25 kuruş üzerine fiyat vererek alımlarımızı sürdürüyoruz. Şuanda serbest piyasada fiyatların TMO'nun alım yaptığı 17 liranın üzerine çıkmış olması bizim 25 kuruş kararımızı değiştirmedi. Biz sezon başında açıkladığımız gibi peşin ya da emanet sistemi ile piyasanın 25 kuruş üzerinde alımlarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla şunu ifade edebilirim şuanda serbest piyasada en yüksek fiyatla FİSKOBİRLİK alım yapmaktadır" dedi. - GİRESUN

fındık fiyatları, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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