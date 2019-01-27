FİSKOBİRLİK'te genel kurul yapıldı
56 dakika önce
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Lütfi Bayraktar oldu.
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Lütfi Bayraktar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:13
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