Son Dakika Haberleri: FİSKOBİRLİK'te genel kurul yapıldı

FİSKOBİRLİK'te genel kurul yapıldı

56 dakika önce

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Lütfi Bayraktar oldu.

FİSKOBİRLİK'te genel kurul yapıldı, System.String[]
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Lütfi Bayraktar oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:13 

lütfi bayraktar, Ekonomi
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