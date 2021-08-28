Üye Girişi
FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor - Son Dakika

FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor

28.08.2021 00:57
FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor, System.String[]

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 16 Ağustos tarihinde yeni sezon fındık alımlarına başlandığını hatırlatarak, serbest piyasa üzerinde fındığa fiyat verdikleri gibi randımanına göre de fiyatın yükseldiğini söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 16 Ağustos tarihinde yeni sezon fındık alımlarına başlandığını hatırlatarak, serbest piyasa üzerinde fındığa fiyat verdikleri gibi randımanına göre de fiyatın yükseldiğini söyledi.

Bugünlerde fındığın pazara inmeye başladığını belirten FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, üreticinin fındığının kalitesine göre hak ettiği fiyatı alması gerektiğini belirtti. Bayraktar "Biz piyasada oluşan rakamın bir miktar daha üzerinde fiyat vereceğimizi açıklamıştık ve öyle de yapıyoruz. Ancak bazı bölgelerde piyasa randımanına bakmadan gelen fındığı 50 randıman gibi değerlendirip belirli bir fiyat veriyor. FİSKOBİRLİK olarak biz randımanını kategori yaparak fiyat veriyoruz. Bir başka ifadeyle randımanına göre fiyat veriyoruz. Mesela bugün Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 26 lira. Ancak 50 randımanda, 51 randımanda, 52 randımanda, 53 randımanda, hatta 54,55,56,57 randıman da 26 lira. Giresun'da randıman ortalaması 53, 54 olduğu gibi 57 randıman fındık da var. Biz 50 randıman fındığa 25 lira 50 kuruş fiyat verdik. Ancak 51 randıman 26 liraya geliyor. 52 randıman 26 lira 60 kuruş, 53 randıman 27 liraya hatta 57 randıman ise 30 lira çıkıyor. Dolayısıyla ürününe iyi bakan üreticinin fındığı daha yüksek fiyattan alıyoruz. Giresun'da randıman ortalaması 53 olduğu için serbest piyasada 25 lira 50 kuruşa alınırken, FİSKOBİRLİK'te 1 lira üzerinde oluyor. Batı bölgesinde ve Trabzon'un bir kısmında ise randıman üzerinden fındık alınıyor. Buralarda ise FİSKOBİRLİK piyasanın minimum 50 kuruş üzerinde fiyat vermektedir" dedi.

"Serbest piyasa şartlarıyla hareket ederek üreticiyi koruyoruz"

Piyasayı gözeterek hem üreticiyi kuruduklarını hem de piyasa fiyatını yukarı çekmeye çalıştıklarını da anlatan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, " Zaman zaman TMO fiyatından niye fındık almıyoruz diye eleştiriliyoruz. Ancak aslında bizim yaptığımız hem üreticiyi korumak hem de piyasa fiyatını yukarıya çekmeye çalışmaktır. Şöyle ki levant kaliteye 26.5, Giresun kalite fındığa ise 27 lira fiyat verildi. Ancak verilen bu fiyat kesintiler nedeniyle bir miktar aşağı düşmektedir. Bir de TMO fiyatından fındık almak demek TMO fiyatında sabit kalmak anlamına gelir. Mesela geçen yıl TMO 21.5 ila 22 TL'de sabit kaldı. Ancak serbest piyasada biz 25 ila 26 TL'den fındık aldık. Dolayısıyla TMO devletin plan ve programı dahilinde yürüyor ve serbest piyasada fiyatın belli bir rakamın altına düşmemesi için müdahale alımı yapıyor ve oluşabilecek zararı da görev zararı sayabiliyor. Ayrıca serbest piyasayı da takip edip belirlenen fiyatın üzerine çıkarak alım yapmıyor. Biz ise TMO şartlarında fındık alırsak birincisi serbest piyasa şartları düşük olursa ciddi zarara uğrayabiliriz. İkincisi ise serbest piyasada geçen yıl fiyatlar 26,27 TL'ye kadar yükseldi. O zaman da 'TMO fiyatından alıyorsun, niye piyasayı takip etmiyorsun' denilecek. Dolayısıyla biz her şartlarda verdiğimiz fiyatla piyasayı gözeterek hem piyasayı yükselmeye çalışıyoruz hem de üreticiyi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Lütfi Bayraktar, Giresun, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı 23:36 Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor 22:22 Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Kılıçdaroğlu'na gösterilen 20:35 Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:30 Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar 18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor 17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı 14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
18:51 PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
18:31 MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi
18:28 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor
18:21 Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna dahil etti
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi         
22:46
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı         
21:17
Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor         
20:26
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı         
18:17
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 07:15:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement