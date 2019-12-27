FİSKOBİRLİK'ten Giresun'a yeni istihdam alanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK'ten Giresun'a yeni istihdam alanı - Son Dakika Ekonomi

FİSKOBİRLİK'ten Giresun'a yeni istihdam alanı

6 saat önce

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

FİSKOBİRLİK'ten Giresun'a yeni istihdam alanı, System.String[]

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.


Bayraktar, Giresun'a düşündükleri AVM projesinin devam ettiğini ve fizibilite raporunun hazırlandığını belirterek, "En az 750 kişinin istihdam edileceği bir proje üzerinde çalışıyoruz. 2 yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Giresunlu AVM için Ordu, Trabzon gibi illerimize gidiyor bu proje sayesinde artık birçok firma burada gelecek ve vatandaşlar Giresun'da ihtiyaçlarını karşılayacak. AVM konusunda uzmanlardan danışmanlık alıyoruz. Bu proje ile de Genel Müdürlüğümüzün Giresun'dan gideceği tartışmaları da son bulacaktır" dedi.


Fındık konusunda ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elindeki ürünü FİSKOBİRLİK vasıtasıyla işleyerek piyasaya sunması gerektiğini belirten Bayraktar, "Benim kişisel kanaatim elindeki fındığı piyasaya sunmalı ama nasıl sunacağı da önemli. Ben şimdi desem ki, 'TMO fındığı FİSKOBİRLİK dışında piyasaya sunmamalı' desem sanki FİSKOBİRLİK Lütfi Bayraktar'ın kendi malıymış gibi herkes bakacak buna. Üretilen mamulleri hepsini ve sanayi grubuna girenlerin tamamını TMO ile FİSKOBİRLİK oturmalı ve bu malı öyle vermeli. TMO bugün para kazanmış gibi gözüküyor ama uzun süreçte aslında sanayiciler açısında stokçuluğu doğuruyor" ifadelerini kullandı.


Fiyatların yükselmesi için FKB ile TMO'nun fındığı beraber işlemesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, "O zaman tedirgin olurlar, o zaman TMO'nun ya da FİSKOBİRLİK'in fındık almasına engel olmaya çalışırlar, fiyat o zaman yükseltilir. Devlet dese ki 'TMO ya da FKB aldığı fındığı gerek mamul, gerek sanayi ürünü olarak işbirliği halinde piyasaya sürecek' dese emin olun o zaman piyasa kontrol edilmiş olur. O zaman diğer sanayiciler büyük oyuncular 'Bu TMO'ya giden fındık tekrar karşımıza yeni bir oyuncu olarak geliyor' derler" şeklinde konuştu. - GİRESUN

lütfi bayraktar, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: Çok güçlü bir siparişle destek olacağız İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları Erdoğan Hereke'de CHP'ye yüklendi: CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir

Son Dakika Haberleri
20:56 Bakan Albayrak Van'da - Son Dakika Ekonomi
20:54 Avrupa borsaları İtalya dışında yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi
20:54 Bursa'nın hedefi yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olmak - Son Dakika Ekonomi
20:36 Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum - Son Dakika Ekonomi
20:32 "Savunma Sanayii Bursa Buluşması" gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi
19:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: Çok güçlü bir siparişle destek olacağız - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:05:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FİSKOBİRLİK'ten Giresun'a yeni istihdam alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]