Fiskobirlik'ten Giresun ekonomisine büyük katkı

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lüfti Bayraktar, 2020 yılı sonuna kadar Entegre Fındık İşleme Tesisleri bünyesindeki istihdamı 500 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Fiskobirlik 1938 yılından bu yana 82 yıldır Giresun ekonomisine katkı sağlıyor. 1981 yılından itibaren Giresun'da faaliyet gösteren Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) bünyesinde 493 kişiyi istihdam ediyor. Fiskobirlik, Genel Müdürlük ve Giresun'da bulunan kooperatifleri ve EFİT A.Ş. bünyesinde çalışan personellere yıllık yaklaşık 20 milyon TL maaş ödemesi yapıyor.

2021 yılında daha fazla yatırım ve istihdam hedeflediklerini belirten Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Bugün itibariyle Giresun'da bulunan Entegre Fındık İşleme Tesislerimiz bünyesinde 493 kişi çalışmakta. Genel Müdürlüğümüz ve Giresun ili sınırları içerisinde bulunan 9 Kooperatifimizde ise 81 personel istihdamımız mevcut. Çalışan arkadaşlarımızın hemen hepsi Giresun'da yaşamakta ve Giresunlular. Entegre Tesislerimiz bünyesinde çalışan arkadaşlarımıza bu yıl toplamda 15 milyon TL'den fazla net maaş ödemesi gerçekleştirdik. Vergilerle birlikte bu miktar 21 milyon TL'yi buluyor. Genel Müdürlük ve Kooperatiflerimizde çalışan personellerimize ise yıllık toplamda yaklaşık 4 milyon TL net maaş ödemesi yapıldı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Ancak yeterli bulmuyoruz" dedi.

2019 yılı içerisinde Giresun'da en fazla istihdamı Fiskobirlik'in sağladığını belirten Lütfi Bayraktar, 2020 yılı içerisinde de bu hedeflerini sürdürmek istediklerini söyledi. Bayraktar, "Pandemi süreci nedeniyle ülkemiz ve dünyada olduğu Fiskobirlik olarak bizlerde birtakım sıkıntılar yaşadık. Üretim ve ürün tedarik çalışmalarının aksamaması adına ciddi bir efor sarf ettik. Çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle kurallara riayet ederek çalışmalarımıza devam ettik. Bunlara rağmen bu yıl içerisinde yine istihdam sağlamayı sürdürdük. 2020 yılı hedefimiz Entegre Tesislerimizdeki çalışan sayısını 500'e ulaştırmaktı. Yıl sonuna kadar bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Fiskobirlik, istihdamın yanı sıra üretim zincirinde kullanılan yardımcı malzemelerin tedariklerinde Giresun'da bulunan firmalarla çalışmaya da özen gösteriyor. Bayraktar, "3 vardiya 24 saat üretime devam eden Entegre Tesislerimizde ve Kooperatiflerimizde üretim, temizlik, nakliye vb. gibi ihtiyaçlarda Giresun'da yer alan firmalarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Önceliğimiz her zaman Giresun'da bulunan firmalar. Tabi bunu yaparken Birliğimizin ekonomik menfaatlerini göz önünde bulunduruyoruz. Şunu belirtmek isterim; bu kurumun boşa harcayacak 1 kuruşu dahi yok. Bu nedenle çözüm ortaklarımızı seçerken bunu da göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Son olarak Fiskobirlik'in 2021 yılında yeni yatırımlarının olacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "2021 yılında yapacak olduğumuz yeni yatırımlarla birlikte daha fazla istihdam sağlayarak bu şehre ve bu şehrin insanına değer katmayı sürdürmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda üreticilerimizin de birlik olup, birliğine sahip çıkması, fındığını Fiskobirlik'e getirip, Fiskobirlik'in ürettiği ürünleri tüketerek bizlere destek olması gerekiyor. Eğer bu birliktelik ve katkı sağlanırsa, inanıyorum ki hedeflediğimiz noktaya daha hızlı ulaşacağız" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN