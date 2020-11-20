FİSKOBİRLİK'ten üyelerine tarım sigortası çağrısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), üyelerine tarım sigortası çağrısında bulundu.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık hizmetleri vasıtasıyla yaptırılabilen, "Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası" içinde yer alan fındık ürünü sigortası başvurularının 2 Kasım 2020'de başladığı anımsatıldı.

Mart ayına kadar başvuru işlemlerinin devam edeceği belirtilen açıklamada, sigorta ile dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını risklerine karşı fındık üreticisinin gelir kaybına uğramasının önüne geçileceği ifade edildi.

Açıklamada, üreticiler tarafından yaptırılacak bitkisel ürün sigortalarında poliçede yazılı primin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanacağı, don olayı teminatında ise primin 2/3'nün devlet tarafından yatırılacağı bildirildi.

FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından, üreticilere yapılacak olan ürün sigortalarında peşinat alınmayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sigorta bedeli, kalan prim tutarı ile birlikte en geç hasat sonunda tahsil edilecektir. Ayrıca FİSKOBİRLİK ortağı olan ve bitkisel ürün sigortasını FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık Hizmetleri aracılığıyla yaptıranlara, araç kaskosunda yüzde 25 indirim sağlanacak. Üretici ve çiftçiler tarafından TARSİM kapsamında bitkisel ürün sigortasının yanı sıra sera sigortası, büyükbaş hayvan sigortası, küçükbaş hayvan sigortası, kümes hayvanları sigortası, su ürünleri sigortası ve arıcılık sigortası yaptırılabilecek."

Açıklamada, sigorta yaptırmak isteyen üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını yenilemeleri gerektiği uyarısında bulunularak, sigortayla ilgili detaylı bilgi için FİSKOBİRLİK'e başvurulmasının yeterli olacağı belirtildi.