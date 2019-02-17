Son Dakika Haberleri: FİSKOBİRLİK'ten yüzde 30 büyüme hedefi

FİSKOBİRLİK'ten yüzde 30 büyüme hedefi

1 saat önce

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Muhtemelen önümüzdeki yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceğiz" dedi.

FİSKOBİRLİK'ten yüzde 30 büyüme hedefi, System.String[]
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Muhtemelen önümüzdeki yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:05 

lütfi bayraktar, Ekonomi
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