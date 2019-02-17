FİSKOBİRLİK'ten yüzde 30 büyüme hedefi
1 saat önce
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Muhtemelen önümüzdeki yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceğiz" dedi.
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Muhtemelen önümüzdeki yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:05
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